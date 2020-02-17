شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ضيفاً على المقاصة والزمالك يواجه سموحة في دوري الجمهورية 2001 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الأثنين منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2001، والتي تشهد أكثر من مباراة مثيرة، حيث يستضيف مصر المقاصة النادي الأهلي، فيما يحل الزمالك ضيفاً ثقيلاً على سموحة.

ويضم الجهاز الفني لفريق 2001 بالأهلي أحمد سراج مديرًا فنيًّا، وأحمد عبدالظاهر مدربًا عامًّا، وممدوح عبيد مدربًا، وتامر دسوقي مدربًا لحراس المرمى، ومحمد راشد المدير الإداري، ومحمد إمام طبيب الفريق، وإبراهيم خاطر أخصائي التدليك.

ويقود فريق الزمالك 2001 أحمد عبد المقصود، مديرًا فنيًا؛ حيث يعاونه كلًا من منتصر الجدي وأحمد عبد الرؤوف، أيمن الطويل مدربًا للحراس، محمود مغاوري إداري للفريق، وأحمد عصمت للأحمال والتأهيل.

فيما يقود إنبي 2001، جهاز فني مكون من: طارق عبدالله ( مدير فنى )، طارق أبو ضيف ( مدرب عام )، شريف عمر ( مدرب )، خالد فرحات ( مدرب حراس مرمى )، نائل ناجي ( إدارياً )، تامر محمد ( طبيب )، محمد طارق ( أخصائى تدليك ).

فيما يقود المقاولون العرب جهاز فني مكون من: عبد العزيز مصطفى زيزو مدير فنى ومحمد فوزى مدرب وايمن هريدى مدرب حراس مرمى وتامر عادل اصابات ملاعب وسعيد صابر ادارى واحمد الاسوانى عامل الفريق تحت قيادة محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين وعبدالفتاح صالح المدير الادارى.

وجاءت مباريات الجولة كالتالي:

سموحة x الزمالك

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الإسماعيلي x وادي دجلة

مصر المقاصة x الأهلي

المقاولون X نادي مصر

بيراميدز x طنطا

طلائع الجيش x الإنتاج الحربي

إنبي x الجونة

حرس الحدود x الاتحاد السكندري

فيما حصل النادي المصري على راحة من منافسات هذه الجولة.