شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم..ختام بطولة الجمهورية للاسكواش بمواجهات قوية للرجال والسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختتم اليوم الأثنين، منافسات بطولة الجمهورية للاسكواش، والتي ينظمها الاتحاد المصري للاسكواش برئاسة عاصم خليفة، خلال الفترة من 13 إلى 17 فبراير الجاري، بمشاركة نخبة من نجوم الاسكواش المصري والعالمي.

وكان الثنائي، علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الثاني عالميا لرجال الاسكواش، وطارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث عالميا وبطل العالم، قد تأهلا إلى نهائي بطولة الجمهورية.

بينما تأهلت رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش، ونوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثانية عالميا، إلى المباراة النهائية بمنافسات السيدات.

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ويعتبر الثنائي، علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الثاني عالميا، وزوجته نور الطيب لاعبة هليوبوليس والمصنفة الخامسة، هما حاملي لقب بطولة الجمهورية عن النسخة الماضية.

ومنذ انطلاق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، حيث توج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة، كما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وفاز على فرج ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب، كما حصد محمد الشوربجى بطولة جى بى مورجان كأول بطولة بلاتينية فى العام الجاري، وتوجت نوران جوهر بلقب بطولة كارول ويمولر.

كما حصد كريم عبد الجواد لاعب الأهلى والمصنف الرابع عالميًا لرجال الإسكواش بطولة ايدينبرج التى أقيمت باسكتلندا فى فبراير الجاري، ليحصد ثالث ألقابه بعد التتويج ببطولتى مصر الدولية وتشانل فاز، كما حصدت نور الطيب المصنفة الخامسة عالمياً ولاعبة هليوبوليس، بطولة كليفلاند كلاسيك لسيدات الإسكواش لتتوج بثانى ألقابها منذ انطلاق الموسم الجاري، حيث كانت البطلة المصرية قد توجت ببطولة الصين المفتوحة، كأول بطولة فى انطلاق موسم الإسكواش 2019/2020.