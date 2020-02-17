شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم عرابي: "لن يسمح لى بالعمل فى الأهلى.. وحسبى الله في اللى خلصوا على" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هيثم عرابي مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي أنه لن يتم السماح له بالعمل من جديد داخل القلعة الحمراء، ووصف أزمات صالح جمعة لاعب وسط الفريق الأحمر بالمهزلة.

وأوضح هيثم عرابي خلال تصريحات تلفزيوينة قائلا: "أي لاعب لا يتمسك بالفرصة في الأهلي غبى، وصالح جمعة يجب أن يعيد تفكيره في مسيرته مع الأهلي، وأنا حاربت من أجل ضم صالح جمعة للأهلي، والناس بتلومني على ضم صالح جمعة".

وأشار هيثم عرابي إلى أنه يرفض العمل نهائيا فى نادي الزمالك تحت أي مسمى، وأن القلعة البيضاء لديها أبنائها، ولا يحتاج للعمل معهم.

وتابع هيثم عرابى أن أمير توفيق مدير التعاقدات في النادى الاهلى حاليا يقدم مردودا جيدا خلال عمله في النادي وأنه تعرض للظلم قبل رحيله عن القلعة الحمراء قائلا: "لا يوجد مشاكل شخصية بين حسام غالي ومحمد فضل، ولكن هناك أشخاصا خلصوا علي في النادي، وحسبي الله ونعم الوكيل فيمن ظلمني في الأهلي، وهناك أشخاص يحملون سوادا بداخلهم".

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حاول مسئولو الأهلى تسويق صالح جمعة لاعب وسط الفريق من خلال إعارته لمدة 6 أشهر، بعد خروجه من حسابات السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلي، لدرجة أن الأخير يرفض خوض اللاعب التدريبات الجماعية برفقة باقى زملائه، وطلب رحيله بشكل رسمي.

ورفض صالح جمعة إتمام انتقاله للدورى الفنلندى، رغم تلقيه 3 عروض جدية، بسبب الراتب الشهرى الذى سيتقاضاه، بعدما عرض النادى الراغب فى ضمه 10 آلاف دولار شهرياً على اللاعب، ما يوازى قرابة 150 ألف جنيه، وهو ما رفضه صالح جمعة نهائيا.

وأكد مسئولو الأهلى لصالح جمعة أنهم لا يرفضون استمراره ولكن فى نفس الوقت فايلر يرفض مناقشته فى فكرة تدريبه بشكل منفرد، ولن يوافق على عودته للتدريبات الجماعية تحت أى مسمى، وهو ما نقله المدرب السويسرى للجنة التخطيط وإدارة النادى.

وتوترت العلاقة بين الأهلى وصالح جمعة بعد تعدى اللاعب لفظياً على فايلر فى أحد التدريبات بعد استبعاده عن التقسيمة، وأداء صالح جمعة للتدريبات بشكل ضعيف لا يروق لفايلر، بالإضافة إلى وصول معلومات لإدارة النادى وجهاز الكرة تؤكد عدم التزام اللاعب وسهره بشكل مستمر ما يسئ لسمعة النادى من ناحية ويؤثر على مردود اللاعب الفنى من ناحية أخرى، وأخيراً هجوم صالح جمعة على فايلر فى وسائل الإعلام.

ويرى مسئولو الأهلى أن بقاء صالح جمعة دون خوض أى مباريات أو تدريبات مع الفريق سيمثل خسارة فادحة للنادى، وبالتالى تفكر إدارة الأهلى فى إعارته لأحد الأندية فى الدوريات التى لا يزال القيد فيها مفتوحاً إلا أن هناك صعوبات فى تسويقه.