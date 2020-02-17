شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يدخل معسكراً مغلقاً الثلاثاء استعداداً للمصري في الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل الفريق الأول لكرة القدم، بنادي المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، معسكراً مغلقاً لمدة 24 ساعة، غداً الثلاثاء، وذلك استعداداً لمواجهة المصري بعد غد الأربعاء، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات دور الـ 16 بكأس مصر، والتي يستضيفها استاد السويس.

ويأمل المقاولون في حجز بطاقة التأهل على حساب الفريق البورسعيدي، في ظل الأداء القوي الذي يقدمه ذئاب الجبل منذ انطلاق الموسم الجاري، لتكليل جهود الفريق بالوصول إلى نهائي البطولة والتتويج بها، خاصة في ظل هيمنة الأهلي على بطولة الدوري العام، واشتعال المنافسة على المراكز الثلاثة التالية في المربع الذهبي لجدول الدوري.

يذكر أن المقاولون العرب قد تغلب على المصري في مباراة الدور الأول من الدوري العام بالموسم الجداري، بهدف نظيف، سجله محمد سمير مدافع ذئاب الجبل.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 32 نقطة خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 45 نقطة، ويسبق المقاولون، نادى الزمالك صاحب المركز الثالث فى جدول الدوري، بنقطة واحدة، ويتبقى للزمالك مباراتين مؤجلتين.

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وكان المقاولون قد أنهى الدور الأول بهزيمتين متتاليتين أمام إنبى فى الجولة 16، ثم بيراميدز فى الجولة 17 والأخيرة، رغم البداية المميزة التى حققها ذئاب الجبل منذ انطلاق الموسم الجاري.

وحقق المقاولون الفوز فى 10 مباريات من أصل 17 لقاء فى الدورى العام، كما تلقى ذئاب الجبل الهزيمة فى 5 مباريات وتعادلوا فى لقائين فقط.

على الجانب الآخر يحتل النادي المصري بقيادة إيهاب جلال، المركز العاشر في مسابقة الدوري العام برصيد 20 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعد خوض 16 مباراة، حيث فاز المصري في 5 مباريات وتعادل في مثلهم، وتلقى أبناء المدينة الباسلة الهزيمة في 6 مباريات أخرى.