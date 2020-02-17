شكرا لقرائتكم خبر عن إيفونا : رحلت عن الأهلي غصب عني و أتمنى الفوز على صن داونز والتتويج بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجابوني ماليك إيفونا، مهاجم الأهلي السابق وناسيونال ماديرا البرتغالي الحالي، أنه لم يتمنى الرحيل عن القلعة الحمراء نهائيًا.

وأوضح ماليك إيفونا خلال تصريحات تلفزيوينة قائلا : "أنا مكنتش عاوز أحترف في الصين بس أنا متفهم أن كرة القدم أصبحت بيزنس والعرض الصيني كان كبير وكان من الصعب رفضه و كان نفسي أكمل في الأهلي وأكسب بطولات وأعمل تاريخ لكن الحمد لله علي كل شيء و سأزور مصر قريبًا وبالأخص النادي الأهلي وأتمنى رؤيتكم قريبًا"

وأشار مهاجم الاهلى السابق أنه أحلي أيام قضيتها في كرة القدم كانت في الأهلي و جمهور الأهلي اللي كان بيتعامل معي كملك .

أكد مصدر مسئول بالنادي الاهلي على موافقة من الجهات الأمنية على إقامة مباراة صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 29 فبراير الجاري بإستاد القاهرة في حضور 30 ألف مُشجع ، وذلك عقب المفاوضات التى تمت خلال الساعات الماضية بين مسئولو النادي والجهات الأمنية ووزير الرياضة وأتحاد الكرة.

كان محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى قد أجرى إتصالات بكلٍّ من: الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وعمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة؛ وذلك للتأكيد على طلب الأهلى ورغبته فى إقامة مباراته أمام صن داونز فى ذهاب دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا والمحدد لها 29 فبراير الجارى باستاد القاهرة.

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جاء ذلك لزيادة عدد الجماهير المسموح لها بحضور مباراة بطل جنوب أفريقيا المرتقبة التى تحتاج إلى تضافر الجهود لدعم الفريق فى هذه المرحلة المهمة.

ويلعب الأهلى مع صن داونز الجنوب أفريقى يوم 29 فبراير الجارى بمصر ذهاباً، ثم سيحل بطل مصر ضيفاً على الفريق الجنوب أفريقى يوم 7 مارس المقبل فى إياب دور الثمانية، فيما يلتقى الزمالك مع الترجى التونسى يوم 28 فبراير الجارى بمصر على أن يلتقى الفريقان فى تونس بلقاء العودة يوم 6 مارس المقبل.

الأهلى والزمالك طلبا إقامة مباراتيهما مع صن داونز والترجى باستاد القاهرة، لكن الجهات الأمنية كان لها رأى آخر حتى الآن، وقررت إقامة مباراة الأهلى وصن داونز فى استاد السلام، ولم تحدد ملعب الزمالك والترجى.

وأسندت لجنة الحكام فى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم أسندت مسؤولية إدارة مباراة الذهاب بين الأهلى وصن داونز للكونغولى جون جاك ندالا فيما سيُدير الحكم الجامبى باكارى جاساما مباراة العودة بجنوب أفريقيا.