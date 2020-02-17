ملف الأحد..سيميوني منزعج بسبب صلاح.. ومرتضى يفتح النار على الجنايني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الأحد 16 فبراير 2020.

الأهلي يعلن جاهزية "أفشة" لخوض مباراة السوبر ضد الزمالك

أعلن الجهاز الطبي للفريق الأول بالنادي الأهلي، جاهزية محمد مجدي أفشة لاعب وسط الفريق من الناحية الطبية، للمشاركة في مباراة السوبر أمام الزمالك وفقا للرؤية الفنية للجهاز الفني.

مرتضى منصور: بطولات الزمالك القارية أكثر من المحلية

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه لن يسمح بتكرار ما حدث من بعض جماهير القلعة البيضاء خلال مباراة الفريق أمام مازيمبي بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

شوقي غريب: سنتحدث إلى ليفربول عن صلاح في الوقت المناسب

صرح شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأولمبي، بأنه سوف يتحدث إلى ليفربول حول انضمام محمد صلاح إلى الفراعنة في الأولمبياد، عندما يتواجد في القائمة المبدئية المرشحة للعب.

بركات: مصطفى محمد سينضم للمنتخب.. ونتابع لاعبي المنتخب الأوليمبي

أكد محمد بركات مدير المنتخب، أن مصطفى محمد مهاجم الزمالك سينضم بنسبة 99 % لقائمة المنتخب المقبلة.

مرتضى يفتح النار على الجنايني ويطالب بمستحقات الزمالك

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أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك، أن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بتسيير أعمال اتحاد الكرة، يقوم بالحجز على 8 مليون جنيه مستحقات لدى نادي الزمالك.

الزمالك يعلن انتهاء أزمة "ملعب الترجي" وعدد الحضور الجماهيري

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن مباراة الترجي التونسي، ستقام على ستاد القاهرة.

ماركا: سيميوني منزعج بسبب صلاح

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، يشعر بالانزعاج بسبب مستوى الجانب الأيسر لفريقه قبل مباراة ليفربول.

بعد اجتماع وزير الرياضة.. المصري يتوصل لحل أزمة ملعب الكونفدرالية

توصل مجلس إدارة نادي المصري لحل أزمة إقامة مباريات المصري في الكونفدرالية، بعد الاجتماع الذي حضره سمير حلبية، رئيس مجلس إدارة النادي المصري وأشرف صبحي وزير الرياضة.

كاف ينفي لمصراوي استضافة رواندا لنهائي الأبطال.. ويكشف معايير الاختيار

صرح مصدر داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بأن باب التقدم لاستضافة نهائي دوري الأبطال لهذا الموسم 2019-2020 فتح مؤخرًا، موضحًا أن المدينة التي ستحصل على حق التنظيم ستحقق عوائد بشكل مشابه بطولة أمم إفريقيا.

اتحاد الكرة يعلن حكام قمة الأهلي والزمالك بالسوبر

أعلنت لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور، الطاقم التحكيمي الذي سيدير لقاء الأهلي والزمالك في السوبر المصري والتي من المقرر أن تقام يوم الخميس المقبل في السابعة بتوقيت القاهرة.