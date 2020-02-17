مرتضى منصور: بطولات الزمالك القارية أكثر من المحلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه لن يسمح بتكرار ما حدث من بعض جماهير القلعة البيضاء خلال مباراة الفريق أمام مازيمبي بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال منصور في تصريحات تلفزيونية لقناة الزمالك:" ما حدث في مبارة مازيمبي مهزلة لن أسمح بتكرارها".

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وأضاف:" أتمنى أن يكون العدد في مواجهة الترجي 100 ألف مشجع لكن من الصعب في وجود قلة تسعى للخروج عن السلوك والنظام وهذا ما لن اسمح به في مباراة الفريق المقبلة".

وأوضح،" مدرجات الزمالك لم تكن امتألت في السوبر المصري بأبو ظبي لكن بعد الفوز بالسوبر الأفريقي وعودة الثقة الجماهير بدأت تشتري باقي التذاكر".

وأتم تصريحاته" الزمالك هو النادي الوحيد صاحب بطولات أفريقية أكثر من البطولات المحلية".