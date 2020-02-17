شوقي غريب: سنتحدث إلى ليفربول عن صلاح في الوقت المناسب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأولمبي، بأنه سوف يتحدث إلى ليفربول حول انضمام محمد صلاح إلى الفراعنة في الأولمبياد، عندما يتواجد في القائمة المبدئية المرشحة للعب.

وقال غريب في تصريحاته لقناة "تن" الفضائية: "أقرأ الكثير من التقارير، ومن يتحدث عن فيفا وعن ليفربول، لكن نحن نعلم تمامًا كل هذه التفاصيل وندرك اللوائح وأن ليفربول هو صاحب القرار في السماح لمحمد صلاح باللعب للمنتخب الأولمبي، وقلنا كل هذا منذ أول يوم."

وتابع: "محمد صلاح سيكون هو رقم 1 من بين 50 اسم في قائمة المرشحين للمنتخب الأولمبي، وبعد ذلك سنبدأ في التفكير كيف سنتعامل مع النادي، ونبلغهم بالبرنامج الخاص بنا، لأن الأولمبياد حدث عالمي يستقطب كافة الأسماء الكبري مثل نيمار وميسي."

Advertisements

وأضاف: "في ظل الاحتراف الذي نعيشه حاليًا لا يوجد اجبار من جانب طرف تجاه الأخر، وحتى إذا كانت اللائحة تسمح بضم صلاح لن يتم اجبار أحد على الانصياع لهذه اللوائح."

وواصل: "تمت إحالة الملف الخاص بمشاركة محمد صلاح في الأولمبياد إلى عمرو الجنايني، والتوقيت مازال طويلًا قبل حسم الموقف الذي سينتظر حتى يونيو المقبل."

واستطرد: "نعم حتى الآن لم يتم اتخاذ القرار من جانب ليفربول وهذا طبيعي لأن القرار يجب أن يتم اتخاذ في يونيو حين يأتي موعد ارسال قائمة الـ18 لاعبًا المشاركين في البطولة."

واختتم قائلًا: "لا يمكن أن نتجاهل اسم وحجم محمد صلاح، الرغبة موجودة لدينا ولدى الاتحاد واللاعبين والجمهور، لكن في النهاية هناك قواعد لا يمكن أن نتجاوزها."