بركات: مصطفى محمد سينضم للمنتخب.. ونتابع لاعبي المنتخب الأوليمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
أكد محمد بركات مدير المنتخب، أن مصطفى محمد مهاجم الزمالك سينضم بنسبة 99 % لقائمة المنتخب المقبلة.
وقال بركات في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة "تن"، إن مصطفى محمد تألق مع كافة الفرق التي لعب لها خلال السنوات السابقة سواء مع طلائع الجيش، أو طنطا.
وأكمل: "نتابع عدد كبير من لاعبي المنتخب الأوليمبي، ويأتي أبرزهم مصطفى محمد الذي سينضم بنسبة كبيرة".
ويعاني المنتخب الوطني من نقص كبير في مركز رأس الحربة، حيث استعان حسام البدري المدير الفني للمنتخب، بمحمود كهربا في ذلك المركز.
وعن غياب صلاح عن المعسكر السابق، قال بركات إن صلاح جاء إلى المعسكر ومعه التقرير الطبي من الجهاز الفني لليفربول.
وأكمل: "طبيب المنتخب محمد أبو العلا، أكد أن هناك إمكانية بمشاركة صلاح ولكن سيعطي بنسبة 30 %، وهناك خطورة في مشاركته لتتفاقم إصابته، وبالتالي تم استبعاده".
وتعادل المنتخب في مباراتين أمام كينيا، وجزر القمر، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالكاميرون 2021.
وعدد بركات المشكلات التي واجهت الجهاز الفني خلال المباراتين السابقتين، سواء بسبب الإصابات أو غياب لاعبي بيراميدز.
ومن المقرر أن يكون تجمع المنتخب المقبل في مارس، حيث يلعب الفراعنة أمام توجو ذهابا وإيابا خلال الفترة من 23 حتى 31 مارس المقبل.
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