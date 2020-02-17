مرتضى يفتح النار على الجنايني ويطالب بمستحقات الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك، أن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بتسيير أعمال اتحاد الكرة، يقوم بالحجز على 8 مليون جنيه مستحقات لدى نادي الزمالك.
وقال مرتضى في تصريحات لقناته عبر موقع "يوتيوب": "الجنايني حجز على 8 مليون جنيه لنادي الزمالك قادمة من الاتحاد الإفريقي منذ شهرين".
وأوضح رئيس الزمالك: "حصلت على حكم قضائي بصرف أموال النادي من البنوك، ولكن طارق عامر رئيس البنك المركزي يرفض تنفيذ هذا الحكم وصرف أموال الزمالك"
وأكمل: "أموال نادي الزمالك التي تأتي من الخارج يتم تحويلها على اتحاد الكرة، حتى أستطيع صرفها بسبب الحجز على أموال النادي في البنوك، ولكن الجنايني رفض صرفها، وهو عكس ما كان يقوم به هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق الذي يقوم بصرفها فورًا".
وتساءل مرتضى: "هل الجنايني لديه حكم بالحجز على أموال الزمالك؟.. إذا أردت الحجز على أموال تكون داخلية سواء استحقاقات من التليفزيون أو الشركات الراعية، وليست من الأموال القادمة من الخارج التي تعد أمانة عليك تسليمها".
وأشار إلى أنه استطاع صرف مكافآت ومستحقات لاعبي الفريق الأبيض، رغم الحجز على أموال النادي.
وحقق الزمالك بطولة السوبر الأفريقي بعد الفوز على حساب الترجي التونسي مساء الجمعة، بثلاثية مقابل هدف وحيد.
ويستعد الزمالك لمواجهة الاهلي في السوبر المصري يوم الخميس المقبل، في الإمارات، قبل خوض موقعتي الترجي التونسي في الدور ربع النهائي لدوري الأبطال.
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