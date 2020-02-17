الأمن يوافق على إقامة مباراة الأهلي وصن دوانز باستاد القاهرة

كتب- محمد اللاهوني أكد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي، أن الأمن وافق على إقامة مباراة صن داونز بدوري أبطال أفريقيا على ملعب ستاد القاهرة بحضور وقال مرجان : مواجهة صن داونز ستقام على ملعب ستاد القاهرة بحضور

واردف: اتمنى ان يكون هناك مساندة جماهيرية كبيرة ومعاونة الجهات الامنية لخروج المباراة بشكل يليق بنا.

واتم كلماته : قريبا سوف نتم عقود الاتفاق على ملعب السلام كحق انتفاع.

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