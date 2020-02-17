ريال مدريد يتعادل مع سيلتا فيجو بالدوري الإسباني

تعادل ريال مدريد مع سيلتا فيجو بهدفين لكل منهما، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن الجولة الرابعة والعشرون من الدوري الإسباني.
بادر فيدور لوموف بالتسجيل مبكرًا لصالح سيلتا فيجو في الدقيقة السابعة، قبل أنبقلب ريال مدريد الطاولة في الشوط الثاني بثنائية جاءت عن توني كروس وسيرجيو راموس في الدقيقتين 52، 65، قبل أن يدرك سيلتا فيجو هدف التعادل في الدقيقة 85 عن طريق سانتي مينا.
بهذه النتيجة يحافظ ريال مدريد على صدارة الدوري الإسباني برصيد 53 نقطة بفارق نقطة عن غريمه التقليدي برشلونة الذي يحل وصيفًا، فيما يحتل سلتا فيجو المركز السابع عشر برصيد 21 نقطة.
ومن المقرر أن يحل ريال مدريد ضيفًا على ليفانتي في الجولة المقبلة والمقرر لها السبت المقبل.
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