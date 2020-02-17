حارس الإسماعيلي: هدفنا حصد لقب البطولة العربية وإسعاد جمهور الدراويش

أبدى محمد مجدي حارس مرمى فريق الإسماعيلي، سعادته عقب الفوز على فريق الرجاء البيضاوي المغربي بذهاب نصف نهائي البطولة العربية بهدف دون رد لفخر الدين بن يوسف. الدين بن يوسف. وقال مجدي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "مواجهة الرجاء كانت صعبة جدا لكننا نجحنا في تحقيق الفوز واستطعنا ان نسعد الجمهور". واردف: الإسماعيلي هدفه الصعود لنهائي البطولة العربية ونعد الجمهور ان نبذل كل مافي وسعنا لتحقيق اللقب. صدى البلد: "مواجهة الرجاء كانت صعبة جدا لكننا نجحنا في تحقيق الفوز واستطعنا ان نسعد الجمهور". واردف: الإسماعيلي هدفه الصعود لنهائي البطولة العربية ونعد الجمهور ان نبذل كل مافي وسعنا لتحقيق اللقب.

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