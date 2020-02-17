شاهد.. حكم مباراة سيلتا فيجو يلغي هدفًا رائعًُا لـ ريال مدريد

ألغى حكم مباراة سيلتا فيجو وريال مدريد هدفًا رائعًا للنادي الملكي بداعي التسلل، وذلك خلال المباراة التي تقام بينهما على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن

الجولة الرابعة والعشرون من الدوري الإسباني

الهدف جاء من سلسلة تمريرات رائعة بين جاريث بيل وإيدين هازارد وانتهت عند

سيرجيو راموس الذي أودعها مرمى سيلتا فيجو لكن حكم المباراة ألغى الهدف بداعي وجود راموس في موقف تسلل.

يذكر أن سيلتا فيجو يتقدم بهدف على ريال مدريد منذ الدقيقة السابعة مع بداية المباراة.