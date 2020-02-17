تعرف على قرعة دورة المدارس الدولية لكرة القدم بمشاركة 24 فريقًا

أقيمت اليوم الأحد بأحد فنادق التجمع الخامس بالقاهرة، قرعة دورة المدارس الدولية لكرة القدم، التى تستضيف ملاعب نادي الزهور بالتجمع الخامس في تسختها الخامسة، والمقرر لها من 25 وحتى 27 فبراير الجاري.
ويشارك في هذه الدورة 24 فريق من مختلف المدارس الدولية في مصر والتى تتبع نظم التعليم " البريطانية - الأمريكية - الكندية " تم توزيعها على 6 مجموعات كل مجموعة تضم 4 مدارس شهد القرعة عدد كبيرمن نجوم كرة القدم وجميع الفرق المشاركة، بالإضافة إلى حضور وفود من بعض المدارس الأجنبية بالخارج للمشاركة في معرض تعليمي على هامش القرعة. وتهدف البطولة إلى الترويج للتعليم الرياضي بين طلاب المدارس، إلى جانب ترسيخ مباديء العمل الجماعي والالتزام والتوعية الرياضية إيمانا بدور الرياضة في تقويم السلوك وتماشيا مع توجه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أكد أن الرياضة امن قومي وشدد أيضا على ضرورة الاهتمام بالتعليم.
ويسافر صاحب المركز الأول سيسافر إلى انجلترا وسيقضي اسبوع هناك في مدينة ليفربول وزيارة جامعة ليفربول جون موور وأستاد انفيلد معقل فريق ليفربول الذي يلعب له النجم محمد صلاح بالإضافة إلى خوض مباراة ودية مع أكاديمية ليفربول لكرة القدم.
وأوضح محمدعبد التواب رئيس مؤسسة BESA المنظمة للبطولة، ان الزيارة لانجلترا لن تقتصر على مدينة ليفربول فقط حيث سيقضي فيها الفريق ثلاثة أيام قبل التوجه إلى مدينة نيوكاسل ولندن على أن يزور الفريق جامعتي نورثامبريا وروهامبتون لندن على الترتيب.
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