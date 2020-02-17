الاتحاد السكندري يحسم صدارة دور المجموعتين بدوري السوبر

حسم فريق الاتحاد السكندري صدارة دور المجموعتين بدوري السوبر لكرة السلة، بعد تغلبه على الجزيرة 80/71، ليرفع رصيده إلى 26 نقطة، بينما جاء الجزيرة ثالثا برصيد 23 نقطة.

وحل الأهلي الذي تغلب على مصر للتأمين 76/54 في المركز الثاني برصيد 25 نقطة، بينما جاء التأمين في

المركز السابع برصيد 16 نقطة.

واحتفظ سبورتنج بالمركز الرابع برصيد 21 نقطة بالرغم من خسارته أمام الزمالك 73/69، ليتساوى الفريقان في النقاط، لكن أفضلية المواجهات المباشرة جاءت في صالح سبورتنج، ليأتي الزمالك في المركز الخامس.

وجاء فريق سموحة في المركز السادس برصيد20 نقطة بعد تغلبه على طلائع الجيش 66/57، ليحتل فريق الطلائع المركز الثامن برصيد 15 نقطة. ووفقا لجدول الترتيب، ستكون مباريات الأدوار الإقصائية للبطولة "الأفضل من 5" المقرر لها أيام 19 و21 و24 و26 فبراير و1 مارس على النحو التالي: الاتحاد مع طلائع الجيش، الأهلي مع مصر للتأمين، الجزيرة مع سموحة، وسبورتنج مع الزمالك.