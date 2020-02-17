سيلتا فيجو يصطاد نقطة من ريال مدريد بتمريرة كتالونية قاتلة

فرمل سلتا فيجو مضيفه ريال مدريد عندما أرغمه على التعادل 2-2 مساء اليوم الأحد 16-2-2020، على ملعب “سانتياجو برنابيو” بالعاصمة مدريد فى ختام المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

وكان سلتا فيجو البادئ بالتسجيل عبر الروسي فيدور سمولوف بعد سبع دقائق من بداية اللقاء، وأدرك النادي الملكي التعادل بعد سبع دقائق من انطلاق الشوط الثاني بواسطة الألماني توني كروس (52)، قبل أن يمنحه القائد سيرخيو راموس التقدم في الدقيقة 65 من ركلة جزاء اصطادها العائد الى الملاعب بعد غياب 81 يوما بسبب اصابة في الكاحل الدولي البلجيكي إدين هازر.

لكن سلتا فيجو خطف هدف التعادل في الدقيقة 85، عبر البديل سانتياجو مينا ليحرم ريال مدريد من فوزه السادس على التوالي والسادس عشر هذا الموسم.

ورغم سقوطه في فخ التعادل الثامن هذا الموسم بقي ريال مدريد متصدرا ولكن بفارق نقطة واحدة امام غريمه التقليدي برشلونة الفائز على ضيفه خيتافي 2-1 السبت. في المقابل صعد سلتا فيجو مرتبة واحدة وبات فى المركز السابع عشر برصيد 21 نقطة.

وفاجأ سلتا فيجو النادي الملكي بهدف مبكر سجله سمولوف عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من القائد ياغو أسباس بين المدافعين الفرنسي رافايل فاران وداني كارفاخال فانطلق وتوغل داخل المنطقة منفردا بالحارس الدولي البلجيكي تيبو كورتوا ولعبها بيمناه على يساره (7).

وكاد البرازيلي كاسيميرو يدرك التعادل بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة علت العارضة بسنتمترات قليلة (16).

وجرب الويلزي جاريث بايل حظه بتسديدة قوية من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الايسر (33)، وأخرى للبرازيلي مارسيلو على الطائر فوق العارضة (38).

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وهيأ هازارد الذي لعب أساسيا قبل ان يستبدله مدربه الفرنسي زين الدين زيدان في الدقيقة 72، كرة على طبق من ذهب لبايل امام المرمى لعبها بيسراه بجوار القائم الايمن (39).

وأنقذ كورتوا مرماه من هدف ثان بابعاده رأسية لأسباس من باب المرمى (44).

وواصل ريال مدريد ضغطه في الشوط الثاني وسجل هدفا عبر قائده سيرخيو راموس بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة الغي بداعي التسلل بعد اللجوء الى تقنية المساعدة بالفيديو “الفار” (49).

ونجح الألماني طوني كروس في إدراك التعادل لريال مدريد بتسديدة قوية بيسراه من داخل المنطقة أسكنها على يمين الحارس روبن بلانكو (52). وهو الهدف الثالث لكروس هذا الموسم.

وحصل ريال مدريد على ركلة جزاء اثر عرقلة هازار من حارس المرمى بلانكو فانبرى لها الاختصاصي راموس قوية بيمناه على يمين الحارس (65). وهو الهدف الخامس لراموس هذا الموسم.

ونجح سلتا فيجو في ادراك التعادل عبر البديل مينا مستغلا كرة نموذجية في العمق داخل المنطقة من لاعب برشلونة السابق “دينيس سواريز” فتابعها بيمناه على يمين كورتوا (86).

وكثف الريال من محاولاته الهجومية في محاولة لتسجيل هدف الفوز في الوقت المتبقي لكنه فشل في ذلك لتمر الدقائق بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة فارضا التعادل 2/2 بين الفريقين.