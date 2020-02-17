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أهداف مباراة الإنتر ولاتسيو فى الدوري الإيطالي

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سامي مصطفى 0 تبليغ

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انتفض لاتسيو بشكل رائع في الشوط الثاني ليحوّل تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على إنتر ميلان، ويجتاز منافسه نحو المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، مساء اليوم الأحد 16-2-2020.

وتقدم إنتر بهدف عن طريق آشلي يونج، الذي سجل لأول مرة مع ناديه الجديد، قرب نهاية الشوط الأول.

لكن لاتسيو أدرك التعادل عن طريق تشيرو إيموبيلي من ركلة جزاء في بداية الشوط الثاني قبل أن يسجل زميله سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش هدف الانتصار وسط عدد كبير من لاعبي الفريقين في الدقيقة 69.

وتقدم لاتسيو بعد هذا الفوز إلى المركز الثاني برصيد 56 نقطة ومتأخراً بنقطة واحدة عن يوفنتوس المتصدر بينما يتقدم بنقطتين على إنتر الذي تراجع إلى المركز الثالث.

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وعزز لاتسيو رقمه القياسي بالبقاء 19 مباراة دون هزيمة في الدوري كما أوقف سلسلة من 16 مباراة لإنتر دون خسارة في المسابقة.

إليكم أهداف مباراة الإنتر ولاتسيو فى

 

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