أهداف مباراة ريال مدريد وسلتا فيجو فى الدوري الإسباني

فرمل سلتا فيجو مضيفه ريال مدريد عندما أرغمه على التعادل 2-2 مساء اليوم الأحد 16-2-2020، على ملعب “سانتياجو برنابيو” بالعاصمة مدريد فى ختام المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

وكان سلتا فيجو البادئ بالتسجيل عبر الروسي فيدور سمولوف بعد سبع دقائق من بداية اللقاء، وأدرك النادي الملكي التعادل بعد سبع دقائق من انطلاق الشوط الثاني بواسطة الألماني توني كروس (52)، قبل أن يمنحه القائد سيرخيو راموس التقدم في الدقيقة 65 من ركلة جزاء اصطادها العائد الى الملاعب بعد غياب 81 يوما بسبب اصابة في الكاحل الدولي البلجيكي إدين هازر.

لكن سلتا فيجو خطف هدف التعادل في الدقيقة 85، عبر البديل سانتياجو مينا ليحرم ريال مدريد من فوزه السادس على التوالي والسادس عشر هذا الموسم.

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ورغم سقوطه في فخ التعادل الثامن هذا الموسم بقي ريال مدريد متصدرا ولكن بفارق نقطة واحدة امام غريمه التقليدي برشلونة الفائز على ضيفه خيتافي 2-1 السبت. في المقابل صعد سلتا فيجو مرتبة واحدة وبات فى المركز السابع عشر برصيد 21 نقطة.