رياضة | أهم أخبار ريال مدريد اليوم: 180 مليون يورو لضم صفقة القرن.. ناصر الخليفي يصدم الريال.. النار تشتعل بين راموس وفلورنتينو بيريز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ريال مدريد اليوم: 180 مليون يورو لضم صفقة القرن.. ناصر الخليفي يصدم الريال.. النار تشتعل بين راموس وفلورنتينو بيريز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الأحد 16 فبراير 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها رصد الملكي لمبلغ 180 مليون يورو مقابل ضم رحيم ستيرلنج نجم مانشستر سيتي. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- نجم مانشستر يونايتد يقترب من العودة إلى يوفنتوس

أكدت تقارير صحفية إيطالية أن مسئولي يوفنتوس يرغبون في استعادة خدمات الفرنسي بول بوجبا نجم خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي في الصيف المقبل.



وذكرت تقارير صحفية بريطانية مؤخرًا أن مانشستر يونايتد ينوي التخلص من بوجبا هذا الموسم بسبب أن وجوده أصبح غير مرغوب فيه في النادي الإنجليزي.



وأفادت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية بأن يوفنتوس يخطط لتقديم عرض لضم بوجبا في صفقة تبادلية مقابل الحصول على خدمات الثنائي آرون رامزي وأدريان رابيو.



وكشفت الصحيفة الإيطالية أن كلا من رابيو أو رامزي لم ينجحا في حجز مكان في تشكيل ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس منذ انضمامهما إلى السيدة العجوز في الصيف الماضي خلال صفقات مجانية.



وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن خبرات الدوري الإنجليزي لدى رامزي ستكون مغرية لأولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد الذي يرغب في إعادة بناء فريقه بلاعبين بريطانيين.



وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن مينو رايولا وكيل أعمال الفرنسي بول بوجبا صرح مؤخرًا بأنه كان يتحدث مع مسئولي يوفنتوس بشأن النجم الفرنسي بوجبا كما أن النجم الفرنسي سيحسم مصيره بعد بطولة اليورو المقبلة.

- مانشستر سيتي يصدم ريال مدريد

كشفت بعض المصادر الصحفية البريطانية الصادرة اليوم الأحد عن توجيه إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي لضربة موجعة فيما يخص الأندية الراغبة بضم الثنائي الإنجليزي رحيم سترلينج والبلجيكي كيفين دي بروين .



وكان الإتحاد الأوروبي " يويفا " قد فرض على السيتزينز عقوبة تقضي بحرمانه عامين من المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الموسمين المتتاليين بعد أن خرق قواعد اللعب المالي النظيف .



وقالت صحيفة ذا صن البريطانية أن إدارة المان سيتي قد حددت السعر المبديء المطلوب دفعه في الثنائي حال إضطر الفريق لبيعهما وهو 180 مليون جنية إسترليني لكل واحد منهم .



ولن يقدر الريال من حيث المبدأ على دفع هذه الأرقام المطلوبة خاصة لانه المهتم الاول بالحصول على خدمات سترلينج الذي يمتلك حتى العام 2023 في عقده لكن إدارة العملاق الإنجليزي ستفكر في بيع نجوم الفريق في حالة رفض الطعن المقدم للمحكمة الرياضية .



وأنهى التقرير أن مانشستر يونايتد ايضاً يريد إستغلال الأموال من أجل الحصول على خدمات الثنائي وسيستغل في ذلك ما سيحصل عليه الشياطين الحمر من وراء بيع بوجبا والتي من الممكن أن تصل قيمة الصفقة وقتها إلى 100 مليون جنية إسترليني.

- منافسة إنجليزية قوية لضم نجم ريال مدريد في الصيف

اشتعلت منافسة إنجليزية قوية في الساعات القليلة الماضية للتعاقد مع واحد من نجوم نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.



وأكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن نادي أرسنال الإنجليزي يريد التعاقد مع الإسباني فرانشيسكو إيسكو لاعب وسط نادي ريال مدريد في الصيف القادم.



كما أشارت الصحيفة إلى أن نادي تشيلسي هو الأخر يستعد لتقديم عرض لضم إيسكو في الصيف القادم لتدعيم مركز الوسط في الفريق.



وكشفت الصحيفة أن قيمة التعاقد مع فرانشيسكو إيسكو في الانتقالات الصيفية القادمة تبلغ حوالي 63 مليون جنية إسترليني.



وبحسب ما نشرته بعض التقارير الصحفية الإسبانية فإن إيسكو لا يمانع في الرحيل عن صفوف نادي ريال مدريد في نهاية الموسم الجاري بسبب قلة مشاركته مع الفريق ورغبته في خوض تجربة جديدة مع نادي أخر.

- دوس سانتوس يوافق على عرض ريال مدريد

فتح جابريل دوس سانتوس مدافع ليل الفرنسي الباب أمام الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية.



وأكد دوس سانتوس لشبكة "تيليفوت" الفرنسية أنه لا يمكن أن يمانع إذا طلبه نادي ريال مدريد في الميركاتو الصيفي.

Advertisements



ويبلغ جابريل دوس سانتوس من العمر 22 عامًا ويلعب لفريق ليل منذ عام 2017 لكنه خرج للإعارة في أكثر من مرة.



ويضم ريال مدريد بين صفوفه عددًا من البرازيليين مثل مارسيلو وإيدير ميليتاو وفينسيوس جونيور ورودريجو وراينير كارفاليو.

- ناصر الخليفي يصفع ريال مدريد في صفقة مبابي

بدأ ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في التحرك الرسمي لتوجيه ضربة قوية لنادي ريال مدريد في صفقة كيليان مبابي مهاجم سان جيرمان.



ووفقا لصحيفة ليكيب الفرنسية فإن ناصر الخليفي جهز عرضاً ضخماً من أجل إقناع مبابي بالاستمرار مع الفريق وعدم الرحيل في الصيف المقبل بالرغم من حصوله على عرض من ريال مدريد للعب تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان.



وقرر الخليفي تقديم عرضاً خيالياً للفرنسي كيليان مبابي عن طريق عقد بقيمة 51 مليون يورو سنوياً ليضعه على قائمة أعلي اللاعبين في العالم أجراً من أجل توجيه صدمة مدوية لريال مدريد.



واكدت الصحيفة على أن الراتب الذي سيحصل عليه مبابي هو أعلي ثلاثة مرات مما يحصل عليه الآن حيث يتقاضي حالياً 15 مليون يورو سنوياً فقط.

- ريال مدريد يشتري أغلى صفقة بـ180 مليون جنيه إسترليني

يخطط نادي ريال مدريد الإسبان لتقديم عرض بقيمة 180 مليون جنيه إسترليني إلى مانشستر سيتي في الصيف المقبل للحصول على خدمات نجمه الإنجليزي رحيم ستيرلينج.



ويحاول ريال مدريد إغراء صاحب 25 عاماً باللعب في دوري أبطال أوروبا، وهو ما لن يتوفر له في الموسمين القادمين إذا بقي مع مانشستر سيتي على خلفية العقوبة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على النادي الإنجليزي.



ويعزز آمال ريال مدريد في سعيه للحصول على خدمات ستيرلينج أن عدم لعب مانشستر سيتي لبطولة دوري أبطال أوروبا سيُكلفه 170 مليون يورو حال فشل استئنافه، وبدون هذا الحل لن يتمكنوا من تحسين أجور رحيم لإقناعه بتجديد عقده، الذي ينتهي في صيف 2023.



وكان مانشستر سيتي قد بدأ محادثاته في نوفمبر لتجديد عقد ستيرلينج وذُكر أنهم سيرفعون راتبه الأسبوعي من 300 ألف إلى 450 ألف جنيه إسترليني، لكن ذلك لن يكون ممكناً حال عدم المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

- أزمة بين راموس و إدارة نادي ريال مدريد

وضع اللاعب الدولي الاسباني سيرجو راموس مدافع نادي ريال مدريد الإسباني إدارة الفريق بقيادة فلورنتينو بيريز في أزمة بعد اقتراب انتهاء عقد اللاعب مع النادي الملكي.



وقالت صحيفة ماركا الإسبانية:" المفاوضات بين سيرجيو راموس مدافع وقائد ريال مدريد الإسباني مع إدارة النادي الملكي ما زالت مستمرة من أجل تمديد عقد الكابيتانو حيث ينتهي عقد المدافع الدولي الاسباني مع نادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة في يونيو 2021".



وأضافت الصحيفة الاسبانية:" اللاعب الدولي الاسباني سيرجو راموس يريد تمديد عقده مع نادي ريال مدريد لعامين آخرين حتى صيف 2023 اما نادي ريال مدريد من ناحية أخرى، لديه سياسة تتعلق باللاعبين كبار السن، حيث يُفضل النادي التجديد موسمًا تلو الآخر".



واختتمت الصحيفة تقريرها:" هذه السياسة اتبعها النادي برئاسة فلورنتينو بيريز، مع العديد من اللاعبين في الماضي، ويُعتبر البرتغالي بيبي مثالا على رفض هذه السياسة، وقرر الرحيل لكن راموس صاحب ال32 عاما الذي أظهر قوة بدنية هذا الموسم، يريد أن يكون مستقبله آمنًا بما يكفي، للتركيز في الحفاظ على قمة مستواه، لكي يُشارك في نهائيات كأس العالم 2022 مع المنتخب الإسباني في النهاية راموس وريال مدريد من المتوقع أن يتوصلا لاتفاق في الأسابيع المقبلة.

- إيسكو السبب الرئيسي في انتقال مبابي لريال مدريد

يرغب فريق ريال مدريد الإسباني، في التعاقد مع كيليان مبابي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



مبابي يقدم عرض قوي مع باريس سان جيرمان وكذلك المنتخب الفرنسي، ونجح في خطف الأضواء.



وبحسب صحيفة " ذا صن " البريطانية، فإن إيسكو قد يكون السبب في إنتقال مبابي إلى ريال مدريد، خاصه وأن النجم الإسباني مطلوب في عدة أندية.



وتابعت الصحيفة، أن إيسكو مطلوب في كل من آرسنال، تشيلسي، مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى يوفنتوس.



وأتمت الصحيفة، ريال مدريد قد يعرض إيسكو على باريس سان جيرمان، كجزأ من صفقة مبابي، والذي قد يكلف خزينة الفريق الملكي أكثر من 200 مليون يورو.