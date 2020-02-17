رياضة | ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل ريال مديد مع سيلتا فيجو

وسقط الميرنجي في فخ التعادل الإيجابي أمام سيلتا فيجو بهدفين لكل فريق، بالمباراة التي أقيمت مساء اليوم ع

وتقدم سيلتا فيجو بالهدف الأول عن طريق سمولوف بالدقيقة 7، قبل أن يدرك توني كروس التعادل للميرنجي في الدقيقة 52، ثم أضاف سيرجيو راموس الهدف الثاني للملكي في الدقيقة 65 من ركلة جزاء، وفي الدقيقة 85 من اللقاء، فاجئ سانتي مينا لاعب فيجو، الجميع بإدراك التعادل في شباك كورتوا.