رياضة | ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل ريال مديد مع سيلتا فيجو

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل ريال مديد مع سيلتا فيجو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الإثنين 17/فبراير/2020 - 12:29 ص
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ريال مديد مع سيلتا فيجو
محمد الصو
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وسقط الميرنجي في فخ التعادل الإيجابي أمام سيلتا فيجو بهدفين لكل فريق، بالمباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب سانتياجو بيرنابيو، لحساب الجولة الرابعة والعشرين من الليجا.
وتقدم سيلتا فيجو بالهدف الأول عن طريق سمولوف بالدقيقة 7، قبل أن يدرك توني كروس التعادل للميرنجي في الدقيقة 52، ثم أضاف سيرجيو راموس الهدف الثاني للملكي في الدقيقة 65 من ركلة جزاء، وفي الدقيقة 85 من اللقاء، فاجئ سانتي مينا لاعب فيجو، الجميع بإدراك التعادل في شباك كورتوا.
وفقد الميرنجي نقطتين في صراع المنافسة على اللقب، ليرفع رصيده إلى 53 نقطة على صدارة الترتيب، وبفارق نقطة وحيدة عن برشلونة صاحب الوصافة.
ويرصد "الخليج 365 الرياضي" ترتيب الدوري الإسباني عقب تعادل الميرنجي من خلال التقرير الآتي:-
١- ريال مدريد 53 نقطة
٢- برشلونة 52 نقطة
٣- خيتافي 42 نقطة
٤- اتلتيكو مدريد 40 نقطة
٥- إشبيلية 40 نقطة
٦-فياريال 38 نقطة
٧- فالنسيا 38 نقطة
٨- ريال سوسيداد 37 نقطة
٩- غرناطة 33 نقطة
١٠- أتلتيك بلباو 31 نقطة
١١-أوساسونا 31 نقطة
١٢- ريال بيتيس 29 نقطة
١٣- ليفانتي 29 نقطة
١٤- ألافيس 27 نقطة
١٥- بلد الوليد 26 نقطة
١٦- إيبار 24 نقطة
١٧- سيلتا فيجو 21 نقطة
١٨- مايوركا 21 نقطة
١٩- ليجانيس 19 نقطة
٢٠- إسبانيول 19 نقطة
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