رياضة | موعد مباراة ريال مدريد القادمة بالدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ريال مدريد القادمة بالدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



تعادل فريق ريال مدريد مع نظيره فريق سيلتا فيجو بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الاسباني (2019 - 2020).

أهداف مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو كان فريق سلتا فيجو البادئ بالتسجيل عن طريق اللاعب فيودور سمولوف بالدقيقة السابعة من بداية المباراة، وتعادل الألماني توني كروس لريال مدريد بالدقيقة 52 من زمن المباراة.

وسجل سيرجيو راموس الهدف الثاني لريال مدريد بالدقيقة 65 من ركلة جزاء، قبل أن يخطف سانتي مينا هدف التعادل لسلتا فيجو بالدقيقة 85 من زمن اللقاء.

ترتيب ريال مدريد وسلتا فيجو بالدوري الاسباني Advertisements بتلك النتيجة رفع ريال مدريد رصيده إلي 53 نقطة ليعزز صدارته لترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطة وحيدة عن غريمه التقليدي برشلونة صاحب المركز الثاني برصيد 52 نقطة.

بينما ارتفع رصيد سلتا فيجو إلي 21 نقطة ويحتل المركز السابع عشر بجدول ترتيب الليجا الاسبانية.

موعد مباراة ريال مدريد القادمة بالدوري الاسباني يواجه فريق ريال مدريد نظيره ليفانتي يوم السبت الموافق 22 فبراير لعام 2020، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني بالموسم الحالي.