رياضة | ترتيب الدوري الإيطالي بعد هزيمة الإنتر أمام لاتسيو

انتهت منذ قليل منافسات اليوم الثاني من منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإيطالي الممتاز، بمباراة لاتسيو وإنتر ميلان، والتي تمكن لاتسيو من الفوز بهدفين مقابل هدف.

ويتبقى فقط مباراة فريق أي سي ميلان أمام تورينو، والتي ستقام مساء الأثنين، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات، على أرضية ملعب سان سيرو.