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رياضة | ترتيب الدوري الإيطالي بعد هزيمة الإنتر أمام لاتسيو

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب بعد هزيمة الإنتر أمام لاتسيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الإثنين 17/فبراير/2020 - 12:22 ص

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الإنتر أمام لاتسيو

الإنتر أمام لاتسيو

محمد الدمتناوي

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انتهت منذ قليل منافسات اليوم الثاني من منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإيطالي الممتاز، بمباراة لاتسيو وإنتر ميلان، والتي تمكن لاتسيو من الفوز بهدفين مقابل هدف.

ويتبقى فقط مباراة فريق أي سي ميلان أمام تورينو، والتي ستقام مساء الأثنين، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات، على أرضية ملعب سان سيرو.

وشهدت لقاءات الجولة هزيمة روما أمام أتالانتا بهدفين مقابل هدف.

كما تمكن فريق يوفنتوس من الفوز على نادي بريشيا بهدفين نظيفين، سجلهما كل من ديبالا وكوادرادو.

وفاز نابولي على كالياري بهدف نظيف، سجلة ميرتينز.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي"، جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بعد مباراة لاتسيو وإنتر ميلان.

يوفنتوس 57 نقطة.

لاتسيو 56 نقطة.

إنتر ميلان 54 نقطة.

اتالانتا 45 نقطة.

روما 39 نقطة.

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هيلاس فيرونا 35 نقطة.

بارما 35 نقطة.

نابولي 33 نقطة.

بولونيا 33 نقطة.

ميلان 32 نقطة.

كالياري 32 نقطة.

ساسولو 29 نقطة.

فيورنتينا 28 نقطة.

تورينو 27 نقطة.

أودينيزي 26 نقطة.

ليتشي 25 نقطة.

سامبدوريا 23 نقطة.

جنوى 22 نقطة.

بريشيا 16 نقطة.

سبال 15 نقطة

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