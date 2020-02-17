رياضة | ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد نهاية مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد نهاية مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو، بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، حيث سجل أهداف الميرنجي كلا من لاعب الوسط الألماني توني كروس، والمدافع الإسباني سيرجيو راموس، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

وحافظ ريال مدريد على صدارة الدوري الإسباني برصيد 53 نقطة من 24 مباراة فاز في 15 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر في مباراة واحدة، بينما يحتل غريمه التقليدي برشلونة المركز الثاني برصيد 52 نقطة، من 24 مباراة، فاز خلالها في 16 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسر مثلهما.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" ترتيب هدافي الدوري الإسباني كالتالي:

1 - ليونيل ميسي (برشلونة - 14 هدف)

2 - كريم بنزيما (ريال مدريد - 13 هدف)

3 - لويس سواريز (برشلونة - 11 هدف)

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4 - روجر مارتي سلفادور (ليفانتي - 10 أهداف)

5 - انجل رودرجيز (خيتافي - 10 أهداف)

6 - جيرار مورينو (فياريال - 10 أهداف)

7 - ايزيكيل أفيلا (أوساسونا - 9 أهداف)

8 - لوكاس بيريز مارتينيز (ديبورتيفو ألافيس - 9 أهداف)

9 - انتي بودمير (ريال مايوركا - 8 أهداف)

10 - لورينزو مورون (ريال بيتيس - 8 أهداف)