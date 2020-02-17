رياضة | نتائج مباريات اليوم الأحد 16 / 2 / 2020.. انتصار ساحق لأرسنال.. وتعثر ريال مدريد بالليجا.. وسقوط الإنتر في الكالتشيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتائج مباريات اليوم الأحد 16 / 2 / 2020.. انتصار ساحق لأرسنال.. وتعثر ريال مدريد بالليجا.. وسقوط الإنتر في الكالتشيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



نتائج مباريات اليوم، حيث أقيمت العديد من المباريات الهامة اليوم الأحد 16 / 2 / 2020، أبرزها فوز صعب لنادي توتنهام أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي، وسقوط ريال مدريد في فخ التعادل أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" نتائج مباريات اليوم الأحد كالتالي: نتائج مباريات اليوم في كأس مصر "دور الـ16" وادي دجلة ضد نادي مصر، حقق نادي مصر مفاجأة بالإطاقة بنادي وادي دجلة من بطولة كأس مصر، بعد تحقيق الفوز بنتيجة 2-1.

نتائج مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ26" أستون فيلا ضد توتنهام، نجح توتنهام في خطف هدف الفوز في الوقت الضائع من المباراة، بهدف قاتل سجله سون، لينتهي اللقاء بنتيجة 3-2 لصالح السبيرز.

أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد، وحقق أرسنال فوزا ساحقا على نظيره نيوكاسل يونايتد بنتيجة 4-0. Advertisements

نتائج مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة الـ24" يوفنتوس ضد بريشيا، وتمكن نادي يوفنتوس من تحقيق الفوز على ضيفه بريشيا بهدفين دون رد، في ظل غياب الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو.

لاتسيو ضد الإنتر ميلان، سقط نادي إنتر ميلان في فخ الخسارة أمام مضيفه لاتسيو، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، بنتيجة 2-1.

نتائج مباريات اليوم في الدوري الإسباني "الجولة الـ24" ريال مدريد ضد سيلتا فيجو، وسقط نادي ريال مدريد في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، على ملعبه ووسط جماهيره.