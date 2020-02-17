رياضة | موقف رئيس الزمالك من حضور الألتراس مباراة الترجي

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن موقفه بشأن حضور الألتراس مباراة الترجي التونسي المقرر لها يوم 28 من الشهر الجاري في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال افريقيا.

وأكد مرتضى أنه يرفض حضور الألتراس بسبب ما بدر منهم في مباراة مازيمبي الكونغولي بدور المجموعات بدوري أبطال افريقيا والذي انتهى بالتعادل السلبي في الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات.

وحصل الزمالك على موافقة الأمن بشكل رسمي على إقامة مباراة الترجي بحضور الجماهير يوم 28 من الشهر الجاري على ستاد القاهرة بحضور 30 ألف متفرج.

وكان الزمالك قد حصد السوبر الافريقي مؤخرًا على حساب الترجي التونسي بعد الفوز عليه 3-1.