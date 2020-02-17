رياضة | موعد مباراة ميلان ضد تورينو الاثنين 17 / 2 / 2020 الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ميلان ضد تورينو الاثنين 17 / 2 / 2020 الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام اليوم الاثنين مباراة ميلان ضد تورينو والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد سان سيرو " جيوزيبي مياتزا " لحساب مباريات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم .

وفي السطور التالية يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " الضوء على ترتيب الفريقان في الدوري بالإضافة إلى توقيتها والقنوات الناقلة لها على الهواء مباشرة .

مباراة ميلان ضد تورينو

وقبل المباراة يحتل فريق نادي ميلان المركز الحادي عشر برصيد ثلاثة وثلاثين نقطة جمعها الروسونيري من تحقيق الفوز في تسعة مباريات والتعادل في خمسة وتكبد الفريق مرارة الخسارة في تسعة لقاءات .

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بينما يحتل فريق نادي تورينو المركز الرابع عشر برصيد سبعة وعشرين نقطة جمعها الفريق من الفوز في تسعة مباريات والتعادل في ثلاثة لقاءات وتكبد الفريق مرارة الهزيمة في إثني عشر مباراة دفعة واحدة .

توقيت متابعة مباراة ميلان ضد تورينو

تنطلق مباراة ميلان ضد تورينو في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية الثانية عشر إلا ربع منتصف الليل بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة .

القنوات الناقلة لمباراة ميلان ضد تورينو على الهواء مباشرةً

تنقل مباراة ميلان ضد تورينو على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 4 ويعلق عليها المعلق الليبي الكبير محمد بركات .