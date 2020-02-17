رياضة | الليجا| سيلتا فيغو يمنح برشلونة هدية « الفلانتين» ويتعادل مع ريال مدريد 2_2

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الليجا| سيلتا فيغو يمنح برشلونة هدية « الفلانتين» ويتعادل مع ريال مدريد 2_2 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
Advertisements
منح فريق سيلتا فيغو هدية مجانية لفريق برشلونة بعدما تعادل إيجابياً مع ريال مدريد صاحب الأرض بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" ضمن إطار منافسات الجولة الـ24 من مسابقة الدوري الإسباني
لكرة القدم "الليجا".
الريال يفشل في ترجمته سيطرة الشوط الأول
بدأ المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد تشكيل الميرينجي بطريقته المفضلة (4/3/3) التي شهدت الدفع بالبلجيكي إيدين هازارد العائد من الإصابة حيث جاء تشكيل الملكي " ثيبوه كورتوا - دانييل كارباخال - رافاييل فاران - سيرخيو راموس - مارسيلو - فيدريكو فالفيردي - كاسيميرو - توني كروس - جاريث بيل - كريم بنزيمة - إدين هازارد".
وعلى الجانب الآخر اعتمد المدرب أوسكار جارسيا المدير الفني للضيوف على طريقة (3/5/2) وجاء التشكيل كالتالي" روبن بلانكو - جوزيف أيدو - خيسون مورييو - نيستور أراوجو - كيفين فازكيس - رافينيا ألكانتارا - أوكاي يوكوسلو - فيليب براداريتش - لوكاس أولازا - ياجو أسباس - فيدور سمولوف".
سيلتا فيغو تباغت أصحاب الأرض في الدقائق الأولى
باغت الضيوف فريق سيلتا فيغو أصحاب الأرض فريق ريال مدريد بالهدف الأول في الدقيقة 7 عن طريق اللاعب فيدور سمولوف حيث استغل تمريرة خلف مدافعي ريال مدريد ليسكنها في شباك الحارس ثيبوه كورتوا.
ريال مدريد يفشل في ترجمة سيطرته في الشوط الأول Advertisements
وفشل لاعبو ريال مدريد في ترجمة السيطرة على منطقة وسط الملعب ولم يشكل أصحاب الأرض أية خطورة حقيقة على مرمى الضيوف نتيجة لطريقة المدرب جارسيا المحكمة والتي منعت مهاجمي الريال من زيارة الشباك في الشوط الأول الذي انتهى بهدف نظيف لصالح سيلتا فيغو.
ريال مدريد يصحح المسار في الشوط الثاني
بدأ المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الشوط الثاني بتوجيه لاعبيه للضغط العالي على دفاع سيلتا فيغو حيث سجل الاعب سيرجيو راموس هدفا في الدقيقة لريال مدريد من عرضية ايدين هازارد، لكن الحكم الغى الهدف بداعي التسلل.
الهدف الملغى لم يمنع أبناء زيدان من مواصلة الضغط العالي الذي جنى ثماره بهدف التعادل لريال مدريد عن طريق توني كروس لاعب الوسط مستغلا تمريرة ارضية حولها بقدمه اليسري على يمين حارس مرمى سيلتا فيجو.
وضاعف سيرجو راموس النتيجة لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 64 من ركلة جزاء، لصالح ريال مدريد، ليتقدم أصحاب الأرض للمرة الأولى في اللقاء.
الأخطاء الكارثية
تكلف زيدان هدف التعادل في الدقيقة 85 عن طريق سانتي مينا الذي استغل خط دفاعي فادح ليسدد الكرة على يمين الحارس كورتوا ويحرز هدف التعديل في الدقائق الأخيرة.
ترتيب ريال مدريد بعد تعادل سيلتا فيغو
بهذا التعادل المخيب لآمال جماهير الميرينجي رفع ريال مدريد رصيده إلى 53 في صدارة الدوري الاسباني بفارق نقطة وحيدة عن برشلونة صاحب المركز الثاني برصيد 52 نقطة ويشتعل صراع قمة الليجا الإسبانية.