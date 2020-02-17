رياضة | الليجا| سيلتا فيغو يمنح برشلونة هدية « الفلانتين» ويتعادل مع ريال مدريد 2_2

باغت الضيوف فريق سيلتا فيغو أصحاب الأرض فريق ريال مدريد بالهدف الأول في الدقيقة 7 عن طريق اللاعب فيدور سمولوف حيث استغل تمريرة خلف مدافعي ريال مدريد ليسكنها في شباك الحارس ثيبوه كورتوا.

ريال مدريد يفشل في ترجمة سيطرته في الشوط الأول

وفشل لاعبو ريال مدريد في ترجمة السيطرة على منطقة وسط الملعب ولم يشكل أصحاب الأرض أية خطورة حقيقة على مرمى الضيوف نتيجة لطريقة المدرب جارسيا المحكمة والتي منعت مهاجمي الريال من زيارة الشباك في الشوط الأول الذي انتهى بهدف نظيف لصالح سيلتا فيغو.

ريال مدريد يصحح المسار في الشوط الثاني

بدأ المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الشوط الثاني بتوجيه لاعبيه للضغط العالي على دفاع سيلتا فيغو حيث سجل الاعب سيرجيو راموس هدفا في الدقيقة لريال مدريد من عرضية ايدين هازارد، لكن الحكم الغى الهدف بداعي التسلل.