رياضة | إنتر ميلان يسقط أمام لاتسيو بالدورى الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان يسقط أمام لاتسيو بالدورى الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



حقق فريق لاتسيو فوز مهم وثمين على فريق إنتر ميلان ضمن مباريات الجولة ال 24 من بطولة الدوري الإيطالي، بهدفين لهدف على ملعب الأولمبيكو، ليصعد الفريق للمركز الثانى بالكالتشيو.

وسجل الهدف الأول فى المباراة أشلي يونج للإنتر فى الدقيقة 44 بينما تعادل شيرو إيموبيلي فى الدقيقة 50 من ركلة جزاء ثم سجل سيرجي ميلينكوفيتش فى الدقيقة 69، ليحقق لاتسيو فوز مهم على الإنتر.