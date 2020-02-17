رياضة | موعد مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد الاثنين 17 / 2 / 2020 الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد الاثنين 17 / 2 / 2020 الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام يوم غداً الإثنين مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد ستامفورد بريدج لحساب مباريات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم .

وفي السطور التالية يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " الضوء على توقيت المباراة والقنوات الناقلة لها بالإضافة إلى ترتيب الفريقان في البريميرليج .

مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد

وقبل المباراة يحتل فريق نادي تشيلسي المركز الرابع برصيد إحدى وأربعين نقطة جمعهم الفريق من الفوز في إثني عشر مباراة والتعادل في خمسة مباريات وتكبد البلوز مرارة الخسارة في ثمانية لقاءات .

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في المقابل يحتل فريق نادي مانشستر يونايتد المركز التاسع برصيد خمسة وثلاثين نقطة جمعها أبناء سولسكاير من الفوز في تسعة مباريات والتعادل في ثمانية والخسارة في نفس العدد من المباريات .

توقيت متابعة مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد في تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الحادية عشر مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة .

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد على الهواء مباشرةً

تنقل مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 2 ويعلق عليها المعلق المصري الكبير علي محمد علي .