رياضة | مدرب الإسماعيلي يكشف سبب غياب باهر المحمدي عن مباراة الرجاء ومفاوضات الاهلى مع اللاعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الإسماعيلي يكشف سبب غياب باهر المحمدي عن مباراة الرجاء ومفاوضات الاهلى مع اللاعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث أدهم السلحدار المدرب العام لنادي الإسماعيليعن موقف باهر المحمدي قائد الدراويش والذى غاب اليوم عن المشاركة أمام فريق الرجاء المغربي ضمن مباريات نصف نهائي البطولة العربية.

وقال السلحدار في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "باهر المحمدي لم يتمرد وسيتواجد في الإسماعيلي غدا وسيتدرب منفردا وتواجد في ألمانيا للعلاج".

Advertisements

وتابع: "الأهلي اذا أراد التعاقد مع باهر المحمدي يفاوض إدارة الإسماعيلي".

وأتم: "الإسماعيلي يتعرض لظلم تحكيمي في الدوري وأخطاء التحكيم أصبحت متكررة".

وحقق الإسماعيلي الفوز اليوم بهدف دون رد سجله المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف من ضربة جزاء.