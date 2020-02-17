رياضة | تركي آل الشيخ يهنئ النادي الأهلي بوضع حجر الأساس لفرع النادي بالتجمع الخامس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ يهنئ النادي الأهلي بوضع حجر الأساس لفرع النادي بالتجمع الخامس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، التهنئة لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بمناسبة وضع حجر الأساس لفرع النادي بالتجمع الخامس.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل "فيس بوك" :"ابارك ل أخي الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي وجماهير النادي بوضع حجر الأساس للفرع الرابع في التجمع الخامس".

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وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قد قام اليوم بتسليم أرض التجمع الخامس إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، للبدء في أعمال تشييد وبناء الفرع الرابع.

يذكر أن احتفالية وضع حجر الأساس وبدء أعمال تشييد وبناء فرع التجمع الخامس شهدت حضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.