رياضة | أرقام وحصاد بتروجت والنصر بدورى القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرقام وحصاد بتروجت والنصر بدورى القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي في الثانية والنصف من عصر الثلاثاء فريق بتروجت بقيادة علاء عبد العال مع فريق النصر بقيادة سيد عيد في ختام منافسات الجولة 15 للمجموعة الثانية من دورى القسم الثاني.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أرقام وإحصائيات الفريقين خلال الموسم الحالي، وهدافي كل منهما.

1- أرقام فريق بتروجت

يدخل فريق بنروجت اللقاء بعد أن خاض 14 مباراة، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 20 نقطة، من الفوز في 6 مباريات وتعادل في 4 وتلقى الهزيمة في مثلهم

حيث حقق الفوز الداخلية 0/1، والقناة 0/2، والنجوم 0/2، والمريخ 0/3، وجمهورية شبين 0/1، وسيراميكا كليوباترا 1/2، وتعادل بدون أهداف مع جمهورية شبين، والزرقا ، والترسانة وتعادل مع الداخلية 1/1.

وتلقى الفريق البترولي الخسارة من من سيراميكا 0/1، والنصر 0/2، وكوكاكولا 1/0، ومنتخب السويس 1/2.

2- أرقام فريق النصر

يدخل فريق النصر اللقاء بعد أن خاض 14 مباراة، حيث يحتل المركز السابع برصيد 17 نقطة، من الفوز في 5 مباريات، وتعادل في 4 مباريات، وتلقى الهزيمة في 5 مباريات، حيث حقق الفوز على فريق بتروجت 2/0، والنجوم 0/1، والزرقا 0/1، والترسانة 1/2، ومنتخب السويس 1/3.

وتعادل النصر في 4 مباريات مع سيراميكا وكوكاكولا 1/1، وجمهورية شبين 0/0، والمريخ 2/2، وتلقى الهزيمة في 5 مباريات، إذ خسر من كوكاكولا 0/1، سيراميكا 1/3، منتخب السويس 0/1، القناة 1/2، الداخلية 1/3.

3- هدافي بتروجت

سجل فريق بتروجت 13 هدف عن طريق، خالد عبد الرزاق 3 أهداف، وهدفين لكلا من، إسلام كانو، وإسلام سمير، وهدف لكل من، جون مانجا، وأحمد كمال،

ومحمود عماد، وايزيكال ونيران صديقي في مباراة الداخلية وسكتت شباكه 8 أهداف.

4 - هدافي النصر

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سجل فريق النصر 16 هدف عن طريق، محمود السيد 6 أهداف، وإبراهيم فاى 4 أهداف، وأحمد حسين "هدفين" وهدف لكل من أحمد الداهش، وأحمد خليل كالوشا،

وجوده أيمن، وميدو العطار، وسكنت شباكه 16 هدف.

5- نتيجة الدور الأول

حقق فريق النصر الفوز بهدفين نظيفين سجلها إبراهيم فاي.

6- نتائج الجولة السابقة

حقق الفريقين الفوز فاز فريق بتروجت على فريق سيراميكا بهدفين مقابل هدف سجل هدفين بتروجت إسلام سمير، وحقق فريق النصر على منتخب السويس

بثلاثة أهداف مقابل هدف سجلهما محمود السيد.

الجهاز الفني لبتروجت

يقود بتروجت، جهاز فني مكون من علاء عبد العال، مدير فني، إسلام مكى مشرف على الفريق، مصطفى هندواى مدير كرة، محمد ثابت مدرب عام، أحمد شعبان وشريف بيومي مدربين، عبد الخالق حسني مدرب حراس مرمى،

مدحت خلاف طيب، عمرو حسن مدير شؤون اللاعبين، عماد بدرة مدير إدارى،

حازم صبحى إدارى.

الجهاز الفني للنصر

سيد عيد مدير فني، عمرو عبد الحق مشرف عام على الكرة، وعبد العاطي السيد مدرب عام، نافع عبد الدايم مدرب مساعد، هاشم الدسوقي مدرب حراس مرمى، محمد رفعت طيب، محمد مصطفى اخصائي علاج طبيعي، مدحت محمد إداري.

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 29 نقطة

2- الداخلية 24 نقطة

3- بتروجت 22 نقطة

4- النجوم 21 نقطة

5- منتخب السويس 20 نقطة

6- القناة 19 نقطة

7- النصر 19 نقطة

8- جمهورية شبين 17 نقطة

9-كوكا كولا 17 نقطة

10- الترسانة 14 نقطة

11- المريخ 11 نقطة

12- الزرقا 8 نقاط