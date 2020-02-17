رياضة | أخبار برشلونة اليوم الأحد 16-2-2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار برشلونة اليوم الأحد 16-2-2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الأحد 16 - 2 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هي توابع انتصار البارسا على فريق خيتافي بنتيجة هدفين مقابل هدف في الدوري الإسباني.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الأحد الموافق 16 - 2 - 2020 :-

- بويول يحدد موعد اعتزال ليونيل ميسي

قال كارليس بويول قائد الفريق الأول لكرة القدم المعتزل بنادي برشلونة الإسباني اليوم الأحد إنه يفضل أن يعمل إدارياً عن العمل في مجال التدريب مستقبلاً، وفي تصريحات صحفية أدلى بها القائد المخضرم للفريق الكتالوني لصحيفة " ماركا " المدريدية أكد أنه برشلونة بخصوص رحيل ميسي ساتتبع نفس الفلسفة والمنهجية، وأردف " ليونيل عمر 32 عامًا الآن ويمكن لأي لاعب في العالم الإعتناء بنفسه ليستمر في الملاعب حتى سن الثامنة والثلاثين.

- أسوأ شتاء لليونيل ميسي

سجل ليونيل ميسي قائد برشلونة 14 هدفًا حتى الآن ليتصدر ترتيب هدافي الدوري الإسباني لكنه ما زال يعاني مع هذا الشتاء الذي يعد الأسوأ له خلال مسيرته في كامب نو، وكان ميسي قد عانى سابقًا من نفس المشكلة في موسم 2007-2008 حينما حاول في 39 تسديدة بينهم 11 مؤثرة ولم يسجل خلال 8 مباريات بحسب صحيفة ماركا الإسبانية، وسجل ليو هذا الموسم في 52% من مباريات برشلونة بالدوري وهو أقل حتى مما سجله في 2007-08 حينما سجل في 71% من المباريات.

- ثنائي دفاع برشلونة مهدد بالغياب عن الكلاسيكو

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ذكرت صحيفة "سبورت" أن كليمنت لينجليت وصامويل أومتيتي ثنائي برشلونة مهدد بالغياب عن لقاء الكلاسيكو بداعي تراكم البطاقات الصفراء حيث يملك لينجليت وأومتيتي 4 بطاقات صفراء، وإذا حصل أي منهما على بطاقة جديدة أمام إيبار في الجولة المقبلة، فلن يشارك أمام ريال مدريد، وفيما تلقى أومتيتي بطاقة صفراء أمام خيتافي ليصبح لديه 4 بطاقات صفراء أيضًا، ويبقى مهددًا بعدم المشاركة أمام ريال مدريد.

- برشلونة ينقلب على كيكي سيتين

اشارت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، إلى أن كيكي سيتين حصل على صافرات الاستهجان في الشوط الثاني من المباراة أمام خيتافي، وكتبت الصحيفة في تقريرها: جزء من الحضور اليوم بالملعب نفذ صبره من اسلوب كيكي سيتين ببناء الهجمات باستخدام حارس المرمى, كان هناك صافرات واضحة عندما يقوم مدافع بإعادة الكرة إلى الحارس مارك اندريه تير شتيغن

- تحقيق واسع في برشلونة

فتح نادي برشلونة الإسباني تحقيقات واسعة بعد تعرض الحساب الرسمي للنادي على موقع "تويتر" للاختراق من قبل بعض الهاكرز، وقال برشلونة في بيانه: "تعرضت حسابات نادى برشلونة عبر تويتر للقرصنة، مما تسبب فى ظهور تغريدات غير صادرة عن النادي حيث تم نشرها من خلال أداة خارجية لتحليل البيانات، وتم الإبلاغ عن تلك التغريدات وحذفها من جميع حساباتنا".

- موقف ميسي من الانتقال لمانشستر سيتي بعد عقوبة "اليويفا"

ذكرت مجلة ‘‘فوربس‘‘ الأمريكية، أن انتقال ميسي إلى مان سيتي أصبح في مهب الريح، بعدما تم حرمان السيتي من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لمدة موسمين، ووقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عقوبة قاسية على مانشستر سيتي بحرمانه من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لمدة موسمين قادمين، بسبب انتهاكات في قوانين اللعب المالي النظيف.