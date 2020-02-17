رياضة | مشاحنات عقب مباراة بنى سويف والالمونيوم والأمن ينجح فى السيطرة على الموقف(فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاحنات عقب مباراة بنى سويف والالمونيوم والأمن ينجح فى السيطرة على الموقف(فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مباراة بنى سويف والألومنيوم التي أقيمت بملعب بنى سويف في الاسبوع الخامس عشر بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى حدوث مشاحنات وتراشق لفظd بين اللاعبين عقب إطلاق الحكم صافرة النهاية بفوز بني سويف.

وشهدت نهاية المباراة مشاحنات جماهيرية بين جماهير بنى سويف مع الجهاز الفنى للألومنيوم، ومحمد عبد الحفيظ مدافع الالمونيوم .

وتمثلت الأحداث المؤسفة بالمباراة في التعدي بالضرب بين لاعبين الفريقين، فى ظل اندفاع محمد عبد الحفيظ مدافع الألومنيوم، وتراشقة بالألفاظ مع جماهير بنى سويف التى قامت من جانبها بالرد على مدافع الفريق واستمرت المشاحنات لتمتد للمدير الفنى للألومنيوم.

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وحاول مجلس إدارة نادى بنى سويف تدارك الأمر والاعتذار للجهاز الفنى للألومنيوم، فيما شهدت أروقة الملعب تواجدا كثيفا من قبل قوات مديرية أمن بنى سويف .

وكان بنى سويف قد نجح فى تحقيق فوز بهدف نظيف أمام الألومنويم، عن طريق رضا عبد العال عقب نجاحه فى مراوغة مدافعى الالمونيوم .

وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من محمد معروف وعاونه حامد حجاب وأحمد سالم وسمير ابراهيم حكما رابعا .