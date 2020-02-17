رياضة | 7 معلومات عن كوكاكولا والمريخ قبل مباراة القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 7 معلومات عن كوكاكولا والمريخ قبل مباراة القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق كوكاكولا نظيره المريخ، في الثانية ونصف من عصر الاثنين، على ملعبخليه ملعب السكة الحديد ، فى الجولة الـ15 بالدوري القسم الثاني، ويدخل الفريقين المباراة من أجل الفوز ولا بديل عنه نظرا لموقفهما في جدول الترتيب أملاً في العودة مجدداً للمنافسة للصعود في الدوري الممتاز .

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" أرقام وإحصائيات الفريقين خلال مشوارهما في القسم الثاني الموسم الحالي:

1- أرقام واحصائيات كوكاكولا

وخاض فريق كوكاكولا 14 مباريات بدوري القسم الثاني، حصد خلالهم 17 نقطة، ويحتل الفريق المركز التاسع، فاز في 4 مباريات، وتعادل في 5 مباريات، وتلقى الهزيمة في 5 مباريات، وسجل فريق كوكاكولا 15 هدف، منهم 5 أهداف على ملعبه مقابل 10 أهداف خارج ملعبه، وسكنت شباكه 20 أهداف منهم 8 أهداف على ملعبه مقابل 12 أهداف خارج ملعبه .

وكما خاض فريق المريخ 13 مباريات، حصد خلالهم 11 نقطة، ، ويحتل الفريق المركز الحادي عشر.

2- أرقام وحصاد المريخ

يدخل فريق المريخ اللقاء بعد أن خاض 14 مباراة حيث يحتل المركز الحادي عشر قبل الأخير برصيد 11 نقطة من الفوز في مباراة وتعادل في 8 مباريات وتلقى الهزيمة في 5 مباريات حيث حقق الفوز على فريق القناة 1/2.

وتعادل في 8 مباريات مع كلا من الترسانة والنجوم والزرقا وجمهورية شبين 1-1 وتعادل مع الزرقا و مع النصر 2-2 وتعادل سلبىا مع الترسانة ومنتخب السويس،

وتلقى الهزيمة في 5 مباريات من القناة 0/1، وكوكاكولا 2/3، الداخلية 2/4، وسيراميكا 0/1، وبتروجت 0/3، وسجل لاعبيه 14 هدف، وسكنت شباكه 21 هدف.

3- هدافي الفريقين

هدافي كوكاكولا: أكرم عبدربه 5 أهداف، أحمد سعيد "بندق" 4 أهدف، كريم صلاح "حلاوة" برصيد ثلاث أهداف، وهدفين من نصيب اللاعب محمد ناجي جدو.

هدافي المريخ: عبد الله ناصر 3 أهداف، ومحمد سعيد، وعلاء البدري "هدفين"، وهدف لكل من محمود اجوجو، وأسامة كاچو، وأحمد الجندي، ومحمود وحيد، وأحمد حمزه، وأحمد فروايله، وعمر عدلي.

4- نتيجة الجولة السابقة

خسر فريق كوكاكولا خارج ملعبه من النجوم بهدفين مقابل هدف، أما المريخ تعادل على ملعبه أمام الترسانة بدون أهداف .

5- نتيجة الدور الاول

وسبق وأن تقابل الفريقين في الدور الأول بالجولة الرابعة، حيث كوكاكولا على المريخ بثلاثة أهداف بهدفين، سجل أهداف كوكاكولا كريم صلاح حلاوة " هاتريك"، وأحرز أهداف المريخ كلا من : محمد وحيد، أحمد حمزاوي.

6- صفقات يناير

تعاقد كوكاكولا خلال فترة الإنتقالات الشتوية مع كلا من: رمضان ربيع مهاجم فريق أسوان، بالإضافة إلى ضم اللاعب أحمد الحسيني، مدافع بتروجت، وعلاء صلاح المحترف في الدانمارك لاعب الوسط المدافع، سيد صلاح، لاعب اتحاد الشرطة، جابر سالم، لاعب التقدم السعودي.

كما تعاقد المريخ مع محمد أمين لاعب القناة، وأحمد مصيلحي لاعب الإسماعيلي

وأشرف بخيت حارس الترسانة.

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7- موقف الفريقين في جدول الترتيب

ويحتل فريق كوكاكولا المركز التاسع برصيد 17 نقطة، فيما يأتي فريق المريخ في المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة .

الجهاز الفني للفريقين

يضم الجهاز الفني لفريق كوكاكولا كلا من: ممدوح عبدالحي المدير الفني، هيثم ابراهيم عطيه مدرب عام، سيد عبدالقادر مخطط احمال، محمد مصطفى مدرب حراس، أيمن عبدالقادر مدير اداري، حسن وهبي عبدالرحمن إداري، أحمد حمدي السيد اخصائي، بهاء ابراهيم ابراهيم مدلك .

يقود المريخ فنيا، أحمد العجوز مدير فني ويعاونه، أحمد فوزى مدرب عام وطارق فهيم مدرب وياسر سليمان مدرب حراس مرمى.

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 29 نقطة

2- الداخلية 24 نقطة

3- النجوم 21 نقطة

4- منتخب السويس 20 نقطة

5- بتروجت 19 نقطة

6- القناة 19 نقطة

7- النصر 19 نقطة

8- جمهورية شبين 17 نقطة

9- كوكاكولا 17 نقطة

10- الترسانة 14 نقطة

11- المريخ 11 نقطة

12- الزرقا 8 نقاط