رياضة | أهم أخبار الأهلي اليوم الأحد: أزمة تضرب الفريق قبل السوبر.. ومباراة صن داونز تقترب من "ستاد الرعب"..وتحذير إنجليزي من مشاركة "الساحر" أمام الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار الأهلي اليوم الأحد: أزمة تضرب الفريق قبل السوبر.. ومباراة صن داونز تقترب من "ستاد الرعب"..وتحذير إنجليزي من مشاركة "الساحر" أمام الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد النادي الأهلي اليوم الأحد الموافق 16 فبراير لعام 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد 16 فبراير 2020:-

نشرة أخبار النادي الأهلي اليوم

حقيقة نقل مباراة الأهلي وصن داونز لملعب القاهرة بحضور 30 ألف مشجع

حصل النادي الأهلي على موافقة الجهات الأمنية لنقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام صن داونز الجنوب إفريقي أمام صن داونز الجنوب إفريقي إلى ستاد القاهرة الدولي وبحضور ٣٠ ألف متفرج.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن النادي حصل على موافقة مبدئية بإقامة المباراة على ستاد القاهرة الدولي وبحضور ٣٠ ألف مشجع، وينتظر الخطاب الرسمي.

وكان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قد أجرى اتصالات هاتفية اليوم الأحد بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة لنقل مباراة الأهلي أمام صن داونز إلى ستاد القاهرة بدلًا من السلام وبحضور عدد كبير. من الجماهير نظرًا لأهمية اللقاء.

ويواجه الأهلي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي يوم ٢٩ فبراير الجاري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

هيدرسفيلد يُحذر الأهلي من مشاركة رمضان صبحي أمام الزمالك

تلقى مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اتصالات من جانب نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، خلال الساعات الماضية من أجل الإطمئنان على رمضان صبحي نجم الفريق بعد تعرضه للإصابة مؤخرًا.

وجاء تواصل النادي الإنجليزي مع القلعة الحمراء، الإطمئنان على جاهزية رمضان صبحي، ومدى جاهزيته وبرنامجه التأهيلي الذي يسير عليه للتعافي من إصابة العضلة الخلفية.

وحذر الفريق اللندني مسؤولو المارد الأحمر، الاستعانة بخدمات اللاعب في حال عدم الجاهزية التامة من الإصابة التي لحقت به، خوفًا من تفاقم الإصابة، حيث طالب النادي الاطلاع على التقارير الطبية الخاصة باللاعب.

وكان رمضان صبحي، شارك في التدريبات الجماعية للأهلي، أمس السبت على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة الزمالك بالسوبر المصري.

ويلعب رمضان صبحي ضمن صفوف الأهلي، معارًا من صفوف هيدرسفيلد تاون، لمدة موسم واحد، تنتهي بالصيف المقبل.

ويلتقي الأهلي الزمالك، يوم الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد بالإمارات ضمن منافسات كأس السوبر المصري.

أهم أخبار النادي الأهلي اليوم 16 / 2 / 2020

رسمياُ.. طاقم تحكيم نرويجي يدير مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور عن طاقم التحكيم الذى سيقود مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك يوم 20 فبراير القادم على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

وأعلنت اللجنة، عن تعيين طاقم تحكيم نرويجي، بقيادة سيفين أودفار موين، لإدارة مباراة الأهلي والزمالك يوم الخميس القادم على ملعب محمد بن زايد.

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ويعاون سيفين أودفار موين، المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثاني كيم توماس، وتوري هانسن حكماً رابعًا.

ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".

وستشهد مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك تطبيق تقنية حكم الفيديو VAR.

مفاجأة رينيه فايلر للزمالك في السوبر المصري

يجهز رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي مهاجمه السنغالي أليو بادجي لمباراة الزمالك يوم الخميس المقبل على لقب السوبر المصري في الإمارات.

وكلف فايلر مساعده توماس بينكيل مدرب أحمال الفريق، بتجهيز برنامج بدني لتأهيل لأليو بادجي تمهيدًا للاعتماد عليه في مباراة السوبر المصري ضد الزمالك.

وخاض بادجي تدريبات خاصة مع بينكيل رغم راحة الفريق، في محاولة لتجهيز اللاعب بشكل كامل استعدادًا لمباراة الزمالك في الساعة السابعة مساء يوم الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد.

موجز أخبار النادي الأهلي اليوم

الأهلي يحسم موقف أفشة من اللعب ضد الزمالك

حسم الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق الأحمر من الجاهزية للمباراة المقبلة أمام الزمالك بنهائي كأس السوبر المصري.

وكان أفشة قد تغيب عن مباراة الأهلي الماضية أمام المصري لإصابته بكدمة في الركبة حيث فضل الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر إراحة اللاعب.

وأكد اجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزية اللاعب من الناحية الطبية، للمشاركة في السوبر أمام الزمالك وفقا للرؤية الفنية للجهاز الفني.

وأكد الجهاز الطبي أن اللاعب اشتكى من آلام بسيطة في الركبة، وفضل الجهاز الفني منحه بعض الراحة وعدم مشاركته في مباراة المصري الأخيرة في الدوري الممتاز.

وينتظم أفشة في التدريبات الجماعية للفريق بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون اليوم الأحد.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الزمالك في كأس السوبر المصري بالإمارات يوم الخميس المقبل من الشهر الجاري.

أزمة في الأهلي قبل مباراة السوبر ضد الزمالك

اشتكى رينيه فايلر المدير الفني لنادي الأهلي من حالة الإجهاد التي ضربت عددًا كبيرًا من اللاعبين لضغط المباريات قبل مباراة الزمالك يوم الخميس المقبل في السوبر المصري.

ويعيش الجهاز فايلر حالة من القلق قبل السفر إلى الإمارات لمواجهة الزمالك بسبب الخوف من الإجهاد لخوض مباراة كل ثلاثة أو أربعة أيام وهو ما أثر على المستوى البدني للاعبين.

وظهر تراجع مستوى الأهلي أمام المصري البورسعيدي في الدوري المصري وهو ما حمله فايلر لحالة الإجهاد البدني.