رياضة | مطروح يستضيف برج العرب والهلال في موقعة صعبة أمام الحرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مطروح يستضيف برج العرب والهلال في موقعة صعبة أمام الحرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق مباريات الجولة السادسة عشر للمجموعة الثانية عشر "ب" مطروح في الثانية النصف من عصر الإثنين، حيث يستضيف في المباراة الأولي فريق مطروح صاحب المركز الرابع برصيد 20نقطة نظيره فريق مركز شباب برج العرب صاحب المركز قبل الأخير برصيد 12نقطة.

ويسعي مطروح للفوز للدخول في صراع المنافسة علي الصعود، بينما يسعي برج العرب لتحقيق المفاجأة والعودة من مطروح بثلاث نقاط غالية للهروب من شبح الهبوط للقسم الرابع.

وفي المباراة الثانية، يواجه فريق الهلال المتصدر برصيد 24 نقطة، نظيره، فريق الحرية، صاحب المركز السادس برصيد 17نقطة والمنتشي بفوزة الأخير علي مركز شباب الحمام بثلاثية.

ويسعي الهلال لمواصلة إنتصاراتة للحفاظ علي الصدارة ، بينما يسعي الحرية لمواصلة طريق الإنتصارات للدخول في منطقة الأمان في وسط الجدول.

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وتختتم مباريات تلك الجولة الأربعاء بمواجهين، حيث يواجه فريق مركز شباب الحمام صاحب المركز السابع برصيد 13 نقطة، نظيره، فريق الجزيرة صاحب المركز الثاني برصيد 23 نقطة .

ويسعي الجزيرة للفوز لمواصلة المنافسة علي الصدارة ، بينما يسعي مركز شباب الحمام للفوز للهروب من شبح الهبوط.

كما يستضيف فريق المصري السلوم صاحب المركز الثالث برصيد 21 نقطة فريق شباب الضبعة صاحب المركز الخامس 17نقطة ويسعي الفريقين للفوز حيث يسعي المصري لمواصلة المنافسة علي الصعود ، بينما يسعي شباب الضبعة للفوز للدخول في منطقة الأمان.

ترتيب المجموعة الثانية عشر

1- الهلال 24 نقطة

2- الجزيرة 23 نقطة

3- المصري السلوم 21 نقطة

4- مطروح 20 نقطة

5- شباب الضبعة 17 نقطة

6- الحرية 17 نقطة

7- شباب الحمام 13 نقطة

8- شباب برج العرب 12 نقطة

9- الشرطة 6 نقاط