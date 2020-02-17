الامارات | 5 نقاط قوة للنصر السعودي.. على العين الحذر منها

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نقاط قوة للنصر السعودي.. على العين الحذر منها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فتح فريق العين ملف مباراته الصعبة، التي تنتظره في مواجهة ضيفه النصر السعودي غداً على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، في لقاء سيكون مدربه البرتغالي بيدرو إيمانويل مطالباً بالحذر من نقاط القوة الموجودة بصفوف منافسه، والحد من خطورته قبل التفكير في وضع التكتيك الهجومي، الذي يرغب في اتباعه لتحقيق الفوز.

ويتصدر نقاط قوة الفريق النصراوي مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله، الذي يمتلك القدرة على الحسم أمام المرمى، ويسجل من كل الوضعيات، ويحتاج لأنصاف الفرص لتحويلها لأهداف، كما يعتبر خامس أكثر اللاعبين تسديداً على المرمى في دوري أبطال آسيا برصيد ست محاولات، في قائمة يتصدرها لاعب الهلال السعودي، سيبستيان جيوفينكو، بتسع تسديدات، وسيكون على ثنائي قلب الدفاع العيناوي مضاعفة جهودهما لسد الثغرات أمام تسديداته.

وثانية نقاط القوة تكمن في خطورة الجبهة اليسرى بالكرات العرضية المتقنة للاعب المغربي نورالدين مرابط، إذ إن اللاعب يتصدر حالياً قائمة أكثر اللاعبين قياماً بالعرضيات برصيد 13 عرضية وفقاً لإحصاءات الاتحاد الآسيوي، ما سيتطلب من مدرب العين إعادة لاعبه الياباني، توسكاسا شيوتاني، لوظيفة الطرف الأيسر للحد من خطورة اللاعب المغربي، لكن ذلك قد يكون على حساب وظيفته في قلب الدفاع.

وتتمثل ثالثة نقاط القوة في الاختراق من عمق الملعب، إذ آخر خمسة أهداف سجلها الفريق كان من بينها أربعة نتيجة الاختراق من العمق، إذ جاء هدفان من ركلة جزاء نتيجة خطأ من المنافس داخل منطقة الجزاء بعد اختراق ناجح، فيما جاء هدفان بعد فاصل من التمريرات المتقنة والقصيرة داخل منطقة الجزاء، في حين كان الهدف الخامس من تسديدة من خارج منطقة الجزاء، وسيكون لزاماً على مدرب العين محاولة التركيز على الجانب الدفاعي أكثر في وسط الملعب، من خلال اللعب بثلاثة محاور بقدر المستطاع.

أما رابعة نقاط القوة، فتكمن في الاستحواذ الشامل على الكرة للفريق النصراوي، الذي يعتمد بشكل أساسي على السيطرة على الكرة، وهو الأسلوب ذاته الذي يتبعه مدرب فريق العين، البرتغالي إيمانويل، إذ تشير إحصاءات آخر أربع مباريات لـ«العالمي» إلى أن لاعبيه كانوا الطرف الأكثر استحواذاً بنسبة 56% أمام السد القطري، و63% في مواجهة الفتح، و63% خلال لقاء ضمك، و51% أمام الاتفاق، كما أن لاعبيه خلال اللقاءات الأربعة لمسوا الكرة 5185 مرة مقابل 3491 لمنافسيه الأربعة مجتمعين.

وخامسة نقاط القوة للفريق النصراوي تتمثل في حارسه براد جونز، فرغم استقبال شباكه هدفين أمام السد القطري، لكنه في المقابل يحتل المركز الأول في قائمة أكثر حراس المرمى احتفاظاً بنظافة الشباك في تسع مباريات بالدوري السعودي مع 29 تصدياً ناجحاً و10 لكمات، كما أنه يحتل المركز الثامن في قائمة أكثر حراس المرمى تصدياً للكرات في البطولة الآسيوية على المرمى حتى الآن بتصديه لثلاث تسديدات في قائمة يتصدرها حارس فريق شنبوك الكوري الجنوبي، سونغ بيوم كيون، بخمسة تصديات، لكن في المقابل فإن نقطة ضعف الحارس تمكن في فشله في التصدي للانفراد، وهو ما يحتاج لاعبو العين إلى التركيز عليه أكثر، إذا أرادوا الوصول لشباكه.

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نقاط قوة النصر السعودي

1- خطورة عبدالرزاق الحاسمة أمام المرمى.

2- عرضيات نورالدين مرابط منالجبهة اليسرى.

3- الاختراق من عمق الملعب.

4- الاستحواذ الشامل وارتفاعمعدل لمسات الكرة.

5- تصديات براد جونز.

- لاعبو النصر السعودي كانوا الأكثر استحواذاً في آخر 4 مباريات