الامارات | ريال مدريد بطل كأس دبي للقارات تحت 13.. والإنتر ثانياً

شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد بطل كأس دبي للقارات تحت 13.. والإنتر ثانياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق ريال مدريد الإسباني بلقب النسخة الرابعة من بطولة «كأس دبي للقارات لكرة القدم تحت 13 سنة»، التي نظمها مجلس دبي الرياضي، من 13 إلى 15 الجاري، في مدينة دبي الرياضية، بمشاركة 400 لاعب من 24 فريقاً من 12 دولة.

وتوّج أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، الفائزين بالمراكز الأولى، بحضور مساعد الأمين العام ناصر أمان آل رحمة، ورئيس مجلس إدارة مدينة دبي الرياضية، خالد الزرعوني، وعضو اللجنة الانتقالية لاتحاد كرة القدم، خلفان بالهول، ومديرو الاتصال في وزارة السياحة المالديفية بجزر المالديف، فاطمة نيوسا.

كما شارك في مراسم التتويج عدد من نجوم كرة القدم العالمية الحاليين والسابقين، يتقدمهم بول بوغبا نجم فريق مانشستر يونايتد والمنتخب الفرنسي، وميشيل سيلغادو وفرناندو هييرو النجمان السابقان لريال مدريد والمنتخب الإسباني، ومحمد زيدان النجم السابق للمنتخب المصري، والنجم الفرنسي السابق نيكولا انيلكا، كما حضر مراسم التتويج، مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي، علي عمر، ومدير قسم تطوير الأكاديميات بالمجلس، أحمد المهري، ومدير قسم العلاقات العامة بالمجلس عمران الجسمي.

وشارك في البطولة 24 فريقاً من 12 دولة، هي: النصر، الوصل، شباب الأهلي، عجمان، العين، الوحدة من الإمارات، وفريقان للمدرسة الإسبانية من الإمارات، ومن إسبانيا ريال مدريد وسيلتا فيغو وبرشلونة، ومن مصر بيراميدز و«زيد إي دي»، ومن اليابان جيف يونايتد وواكاتاك، ومن إيطاليا إنتر ميلانو وليفانت أزورو، ومن السعودية الفتح، وبايرن ميونخ من ألمانيا، وأرسنال من إنجلترا، وبورتو من البرتغال، وأكاديمية مسقط من سلطنة عمان، وكاف كندا من كندا، والمنتخب الوطني لجزر المالديف. جاء فوز ريال مدريد بالمركز الأول وكأس البطولة بعد تغلبه على إنتر ميلان بصعوبة، حيث تعادل الفريقان بثلاثة أهداف لكل منهما في الوقت الأصلي من المباراة، وكانت ضربات الترجيح هي الفيصل لتنصّب فريق ريال مدريد بطلاً للنسخة الرابعة، ويحلّ إنترميلان في المركز الثاني، فيما حصل بورتو على المركز الثالث.

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وفاز فريق الوصل بلقب بطولة الكأس البرونزية، تلاه فريق النصر في المركز الثاني، فيما فاز أرسنال بالكأس الفضية، وحل جيف يونايتد الياباني في المركز الثاني.

وفاز اللاعب ماتيا موسكوني من إنتر ميلان بلقب أفضل لاعب في البطولة، كما فاز اللاعب هارا كييو من جيف يونايتد الياباني بلقب أفضل هداف، فيما فاز اللاعب ألفارو غونزاليس من ريال مدريد بلقب أفضل حارس مرمى في البطولة.

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فريقاً من 12 دولة شاركت في البطولة، التي أقيمت من 13 إلى 15 الجاري.