الامارات | الجنيبي رئيساً لرابطة المحترفين بالتزكية.. والمري نائباً

شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيبي رئيساً لرابطة المحترفين بالتزكية.. والمري نائباً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت لجنة الانتخابات الخاصة بانتخابات رابطة المحترفين، خلال اجتماعها ظهر أمس في مقر الرابطة بالعاصمة أبوظبي، أسماء المرشحين المتقدمين لانتخابات الرابطة التي ستجري في التاسع من مارس المقبل.

وترأس الاجتماع محمد العامري رئيس اللجنة، وحضرته نائب الرئيس المحامية شيخة علي الكعبي، وعضو اللجنة خالد النقبي.

واعتمدت اللجنة فوز عبدالله الجنيبي بمنصب الرئيس بالتزكية، وجمال المري بمنصب نائب الرئيس بالتزكية أيضاً.

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وقبلت اللجنة أوراق المترشحين الخمسة على مقعد العضوية، وهم: محمد اليماحي، ناصر الظفري، حسن طالب، طارق الشبيبي، سعيد الكعبي.

وقالت الرابطة في بيان لها إن لجنة الانتخابات قررت قبول الترشيحات المقدمة لاستكمالها كل المتطلبات المنصوص عليها في النظام الأساسي ولائحة الانتخابات للرابطة.

وستتواصل العملية الانتخابية بحسب الجدول الزمني المحدد من لجنة الانتخابات، إذ ستتم دعوة الجمعية العمومية غير العادية في التاسع من مارس المقبل، حيث ستقوم الأندية المحترفة بانتخاب ثلاثة أعضاء من المرشحين على العضوية.