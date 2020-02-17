الامارات | الأهلي السعودي يقيل غروس

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي السعودي يقيل غروس والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت تقارير صحافية، أمس، أن نادي أهلي جدة السعودي قرر إقالة مدربه السويسري كريستيان غروس من منصبه، وتكليف المدرب الوطني مازن بهكلي بالمهمة.
ووفقاً لصحيفة «الشرق الأوسط» فإن إدارة النادي الأهلي السعودي برئاسة عبدالإله مؤمنة اتخذت قرار الإطاحة بغروس بسبب تراجع نتائج الفريق في الموسم الحالي، خصوصاً بعد الخسارة أمام الوحدة والابتعاد عن المنافسة على صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وبحسب «الشرق الأوسط» فإن غروس لم يسافر مع الأهلي السبت الماضي إلى الكويت، استعداداً لمواجهة الاستقلال الإيراني اليوم في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا.
ومن المقرر أن يقود بهكلي الأهلي في مباراته الآسيوية اليوم.
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