الامارات | لوبيز: خورفكان سيرى النور نهاية المشوار

شكرا لقرائتكم خبر عن لوبيز: خورفكان سيرى النور نهاية المشوار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شدد محترف خورفكان الجديد، البرازيلي رامون لوبيز، القادم من نادي فيغالتا سينداي الياباني، خلال الانتقالات الشتوية، على أن الفريق سيرى النور في نهاية مشوار دوري الخليج العربي لكرة القدم، وقال «إذا استمر الفريق على هذا المنوال فإننا سننجح بتحقيق طموحاتنا». ويحتل خورفكان المركز الأخير على لائحة ترتيب الدوري برصيد تسع نقاط فقط، متأخراً عن حتا والفجيرة، صاحبي المركزين 12 و13، بفارق ثلاث نقاط فقط في محاولة الخروج من دوامة الهبوط، وبدأت نتائج خورفكان تحسن بعد تعادلين مع فريقين منافسين، هما: حتا والفجيرة وفوز على الشارقة حامل اللقب. وقال لوبيز، لـ«الإمارات اليوم»: «اللعب في الدوري الإماراتي له طعم خاص بعد تجربتي السابقة مع الشارقة، ما جعلني لا أخشى اللعب لفريق يصارع على البقاء.. إنها مهمة صعبة بل هدف جديد في حياتي الكروية».

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