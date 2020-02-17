الامارات | «كاتا الشارقة» رابعة جولات دبي للدوري العالمي للكاراتيه

شكرا لقرائتكم خبر عن «كاتا الشارقة» رابعة جولات دبي للدوري العالمي للكاراتيه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خسر فريق الشارقة للكاراتيه فرصة الصعود إلى منصات تتويج جولة دبي في الدوري العالمي «البريميرليغ»، عقب خسارته، أمس، لقاء المنتخب الروسي الذي جمعهما لتحديد المركزين الثالث والرابع ضمن اليوم الختامي في البطولة، التي أقيمت الجمعة الماضي على صالة نادي الوصل، ونافس على ألقاب مسابقاتها في فردي وفرق «الكاتا» و«الكوميتيه» 600 من أوائل المصنفين على العالم، في ظل السعي للاستفادة من ألقاب الجولة المانحة لنقاط تصنيفية مؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وجاءت خسارة فريق الشارقة، المكون من اللاعبين: مروان المازمي، خليفة العبار، وديان بايتش، بفارق ضئيل من النقاط، بعد أن سجل لاعبو «الملك» معدل 25.14 نقطة، بفارق 0.18 نقطة عن المنتخب الروسي، الذي سجل معدل 25.32 نقطة، كانت كفيلة بمنح الروس الميدالية البرونزية.

وعلى جانب آخر، اختبرت اللجنة المنظمة العليا السيارة المتنقلة لاختبار المنشطات، فضلاً عن حرص اللجنة على اختبار إجراءات متطورة قبيل استضافة كأس العالم في دبي نوفمبر المقبل.

وقال رئيس اللجنة المنظمة العليا للحدث، اللواء ناصر الرزوقي، في تصريحات صحافية، إن «العربة المتنقلة للكشف عن المنشطات ضمن الفعاليات الرياضية، هي الأولى من نوعها على صعيد جولات الدوري العالمي».

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مدرب يقود زوجته إلى ذهب دبي للكاتا

قاد مدرب المنتخب الإسباني، خيسوس دي موريلا، زوجته، متصدرة الترتيب العالمي لمنافسات فردي «الكاتا» ساندرا سانشيز، لانتزاع ذهبية «جولة دبي» في الدوري العالمي للكاراتيه «البريميرليغ»، لتعزز حظوظها في التأهل إلى أولمبياد طوكيو.

وسبق للزوجين العمل معاً في الإمارات، حين شاركت ساندرا بشعار نادي «الأهلي» سابقاً و«شباب الأهلي» حالياً بين أعوام 2013 و2016.

وجاء انتصار ساندرا بذهبية نسخة 2020، بفوزها في النزال النهائي على الأميركية ساكورا كوكوماس، بعد أن سجلت ساندرا معدل نقاط بلغ 27.54 نقطة، بفارق 1.72 نقطة عن المعدل الذي سجلته اللاعبة الأميركية.