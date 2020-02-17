الامارات | النصر يعبر الجزيرة.. والعين يهزم الوصل في «أقوياء اليد»

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يعبر الجزيرة.. والعين يهزم الوصل في «أقوياء اليد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق النصر انتصاراً صعباً على ضيفه الجزيرة بفارق هدفين بنتيجة 24-22، في المباراة التي جمعتهما أول من أمس، لحساب ختام الجولة 12 في دوري أقوياء اليد، التي سجلت أيضاً فوز العين على مضيفه الوصل، وفي الجولة نفسها استعاد مليحة لغة الانتصارات بفوزه على ضيفه الوحدة «34-27».

وكانت الجولة قد استهلت، مساء أول من أمس، بإقامة مباراتين، ابتسمت فيها الأرض لأصحابها، بفوز الشارقة على بني ياس 37-28، وشباب الأهلي على الظفرة 31-24. وواصل الشارقة صدارته للبطولة بالعلامة الكاملة، برصيد 36 نقطة، بفارق خمس نقاط عن شباب الأهلي الوصيف، مع بقاء مباراة مؤجلة لـ«فرسان دبي»، فيما عزز النصر مركزه الثالث ببلوغه النقطة 29، فيما فرض مليحة نفسه شريكاً على الجزيرة في المركز الرابع برصيد 24 نقطة، وتراجع الوصل الذي تلقى خسارته الخامسة في البطولة إلى المركز السادس برصيد 23 نقطة، وتقدم العين إلى المركز السابع برصيد 22 نقطة، فيما أودت خسارة بني ياس والظفرة إلى البقاء شريكين في المركز الثامن برصيد 15 نقطة، ويقبع الوحدة في المركز الأخير برصيد 13 نقطة.