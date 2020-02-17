شكرا لقرائتكم خبر عن كأس مصر والكونفيدرالية تحددان مصير مدرب المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد إيهاب جلال، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادي المصري، جلسة مع لاعبيه، خلال الساعات الماضية، لتحفيزهم قبل المواجهات القوية التي سيخوضها المصرى، بداية من مواجهة المقاولون العرب، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في كأس مصر، ثم مباراة نهضة بركان المغربى في بطولة الكونفيدرالية، وشدد المدير الفنى على لاعبيه بضرورة تحقيق الفوز في المباراتين لإسعاد الجماهير الغاضبة بسبب الهزيمة الأخيرة التي تلقاها الفريق أمام الأهلى بثلاثية نظيفة في بطولة الدورى الممتاز، وأكد إيهاب جلال أن الوضع محرج للجميع، سواء الجهاز الفنى أو اللاعبين، وأعلن أنه سيرحل عن الفريق في حال الخسارة أمام المقاولون العرب وتوديع كأس مصر وأيضا الخروج من بطولة الكونفيدرالية، وتعاهد الجميع على حتمية استعادة نغمة الانتصارات مرة أخرى، لاسيما أن الفريق ظهر بمستوى طيب أمام الأهلى رغم الخسارة ولاحت له أكثر من فرصة ولكن فشل اللاعبون في استغلالها.

فيما قرر مجلس الإدارة، برئاسة سمير حلبية، زيادة مكافأة الفوز على المقاولون العرب، من خمسة آلاف جنيه إلى سبعة آلاف جنيه لتحفيز اللاعبين، خاصة أن مواجهة الذئاب صعبة وتحتاج لتركيز جميع اللاعبين، وجاء ذلك بالاتفاق مع إيهاب جلال المدير الفنى. يأتى ذلك في الوقت الذي تلقى فيه الجهاز الفنى صدمة، بعدما تأكد غياب أحمد جمعة، مهاجم الفريق، لنهاية الموسم بسبب الإصابة في الغضروف، حيث يطير اللاعب إلى الدوحة خلال الساعات القليلة المقبلة لإجراء جراحة زرع غضروف، وهو ما سيبعده حتى نهاية الموسم، فيما يغيب عن صفوف الفريق أمام المقاولون العرب أحمد شوشة، مدافع الفريق، وبهاء مجدى لمعاناته من شد في الخلفية وسيغيب على إثرها 15 يوماً، وأيضاً أحمد مسعود، حارس المرمى، بينما يعود ايزى ايميكا بعد غيابه عن مباراة الأهلى بسبب الإصابة.