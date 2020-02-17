شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح في الاتحاد السكندري بعد الفوز على أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استعاد فريق الاتحاد السكندري انتصاراته من جديد ونجح في التأهل لدور الثمانية من بطولة كأس مصر، على حساب منافسه العنيد أسوان بعد الفوز عليه بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس مصر.

من جانبه، أبدى محمد إبراهيم، المدرب العام لفريق الاتحاد، سعادته عقب تخطى عقبة أسوان، وقال إن نتائج الفريق بدأت تتحسن في الفترة الأخيرة.

وأضاف: «كنا نضع في اعتبارنا الخسارة السابقة من أسوان خلال المواجهة ودرسنا الفريق جيدًا، لكننا مازلنا نشعر بالحزن حتى الآن بسبب لقائنا مع نفس الفريق بالدوري منذ عدة أيام والذى خسرناه بهدف في الدقائق الأخيرة».

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وتابع: «خرجنا رغم ذلك بعدة مكاسب، أبرزها تألق عمر الميدانى ومحمد الصباحى والحارس محمود الزنفلى، واستعادة الانتصارات، والتأهل لربع نهائى كأس مصر».

وأضاف: «سنحرص كجهاز فنى على متابعة مباراة المصرى والمقاولون العرب التي ستقام بالسويس، الأربعاء المقبل، لدراسة مواطن القوة والضعف في الناديين، حيث يلتقى الفائز مع الاتحاد في دور الثمانية ببطولة كأس مصر».

وعن قرار لجنة الانضباط الأخير بإيقافه، قال مدرب الاتحاد: «لم أتجاوز ضد الحكم حتى يتم إيقافى 4 مباريات من قِبَل لجنة الانضباط.. انفعلت في غرفة خلع الملابس ولكن لم أوجه أي كلمة لأحد».

على صعيد آخر، منح الجهاز الفنى لفريق الكرة بالاتحاد اللاعبين راحة خمسة أيام، عقب مباراة أسوان قبل انطلاق منافسات الدور الثانى للدورى ودور الثمانية للكأس.وكان الجهاز الفنى قد اتفق على أن يخوض الفريق فترة إعداد مصغرة للدورى عقب الراحة، تتضمن بعض المباريات الودية التي ستحدد عقب انتهاء الراحة.