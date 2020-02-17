شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أزمة «عاشور وفايلر» قبل السفر لأبو ظبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل حسام عاشور، لاعب الوسط المدافع بالفريق الكروى الأول بالنادي الأهلي، في مشادة كلامية مع السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى، بسبب رغبة الأخير في عدم اصطحاب اللاعب ضمن بعثة الفريق التي ستتوجه اليوم إلى أبوظبي لملاقاة الزمالك في مباراة «السوبر»، المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، على أرض ملعب استاد محمد بن زايد.

وعلمت «المصرى اليوم» أن السبب الرئيسى في افتعال الأزمة بين الطرفين يكمن في اعتراض المدير الفنى على تذمر اللاعب من عدم المشاركة الأساسية في المباريات.

ووفقا لمصدر داخل الجهاز الفنى- رفض ذكر اسمه- فإن فايلر هدد عاشور خلال الاجتماع به قبل أحد التدريبات، استعدادا لمواجهة الزمالك، مؤكدا عدم رغبته في إثارة الأزمات داخل المعسكر، وهو الأمر الذي دفع «عاشور» للتأكيد للمدير الفنى أنه لا يرغب في إثارة الأزمات، بدليل أنه يتحمل عدم الدفع به في المباريات طوال الفترة الماضية، وطالب «عاشور» بضرورة السفر مع بعثة الفريق، خصوصا أنه أقدم اللاعبين وهو ما يمنحه فرصة حمل كأس البطولة في حالة تتويج النادى الأهلى بالبطولة.