شكرا لقرائتكم خبر عن «أفشة» و«صبحي» سلاح «فايلر» في قمة السوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تطير بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى برئاسة خالد الدرندلى، أمين الصندوق، إلى الإمارات في الثانية ظهر اليوم الاثنين في طريقها إلى العاصمة الإمارتية أبوظبى، لخوض مباراة السوبر المصرى أمام الزمالك المقررة الخميس المقبل. وحدد الجهاز الفنى بقيادة رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، الحادية عشرة والنصف صباح اليوم، موعدا للتجمع بمطار القاهرة قبل التوجه لاستقلال الطائرة، وتصل البعثة إلى الإمارات مساء اليوم، وذلك لبدء الاستعدادات للسوبر.

وأكد الجهاز الطبى للفريق جاهزية محمد مجدى أفشة، لاعب وسط الفريق من الناحية الطبية، للمشاركة في السوبر أمام الزمالك وفقا للرؤية الفنية للجهاز الفنى، لافتا إلى أن اللاعب اشتكى من آلام بسيطة في الركبة، وفضل الجهاز الفنى منحه بعض الراحة وعدم مشاركته في مباراة المصرى الأخيرة في الدورى الممتاز. وينتظم «أفشة» في التدريبات الجماعية للفريق بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون أمس الأحد. يأتى هذا في الوقت الذي طلب فيه المدير الفنى من الجهاز المعاون وضع برنامج خاص لرمضان صبحى لاعب الوسط المهاجم حتى يكون جاهزا للدفع به في مباراة السوبر. كان الأهلى قد واصل تدريباته الجماعية، أمس الأول السبت، عقب الفوز على المصرى بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات بطولة الدورى. ومنح فايلر الفريق راحة من التدريبات أمس تجنبا للإرهاق واستعدادًا للسفر إلى الإمارات. ووضع رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق برنامجا بدنيا خاصا للاعبين قبل مباراة السوبر، وذلك بالتنسيق مع توماس بينكيل مدرب الأحمال بالفريق، وتضمن البرنامج وحدات تدريبية محددة للاعبين لتنفيذها خلال التدريبات بمعسكر الفريق في الإمارات، بهدف تجهيزهم على النحو الأفضل بدنيا وفنيا قبل لقاء الزمالك على كأس السوبر المصرى. ويجتمع المدير الفنى بسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، اليوم فور وصول البعثة إلى الإمارات؛ للتأكيد على تنفيذ برنامج الفريق بأبوظبى، كما حصل فايلر على عدة تسجيلات لمباريات الزمالك الأخيرة في الدورى ودور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى مباراة السوبر الإفريقى أمام الترجى التونسي؛ لدراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه. ومن المقرر أن يؤدى الأهلى تدريباته في أبوظبى يومى الثلاثاء والأربعاء؛ استعدادا لمواجهة السوبر، والتى يركز خلالها على بعض الجمل الفنية التي يرغب في تطبيقها بالمباراة، بجانب مراجعة التكليفات للعناصر الذين استقر على الدفع بهم خلال اللقاء، كما تقرر تجربة خطة المباراة في المران الختامى بأبوظبى. على الجانب الآخر، تكثف إدارة النادى الأهلى مساعيها للحصول على الموافقات الأمنية لإقامة مباراة الفريق ضد صن داونز على استاد القاهرة، ومن المقرر أن يستضيف الأهلى نظيره صن داونز 29 فبراير الجارى ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائى لبطولة دورى الأبطال.