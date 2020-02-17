 سلتا فيجو يٌعطل ريال مدريد بتعادل مثير فى الدوري الإسباني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سلتا فيجو يعطل ريال مدريد بتعادل مثير فى الدوري الإسباني

الإثنين 17 فبراير 2020

الخليج 365

سقط فريق ريال مدريد بفخ التعادل ضد ضيفه سلتا فيجو 2-2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات الجولة الـ 24 من الدورى الإسبانى.



الريال ضد سلتا فيجو

وشهد التشكيل عودة النجم البلجيكى إيدين هازارد والذى يغيب عن المشاركة منذ نوفمبر الماضى بداعى الإصابة، في الوقت الذى غاب فيه براهيم دياز، ماريانو دياز، لوكاس فاسكيز، رودريجو، ناتشو، وماركو أسينسيو.

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تقدم الضيوف مبكرا بالهدف الأول في الدقيقة 7 عبر اللاعب الروسي فيدور سمولوف من خطأ دفاعي فادح لفريق ريال مدريد، لينفرد اللاعب ويضع الكرة في الشباك، لينتهي الشوط الأول بتأخر الملكي 1-0.

فى الشوط الثاني تعادل توني كروس مبكرا من جملة مميزة في الدقيقة 52، قبل أن يسجل سيرجيو راموس الهدف الثاني في الدقيقة 65 من ركلة جزاء تسبب فيها هازارد ببراعة شديدة.

وكانت المباراة في طريقها للنهاية، قبل أن يفاجئنا سانتي مينا لاعب سلتا فيجو بهدف قاتل للضيوف في الدقيقة 86 من خطأ دفاعي للفريق الملكي، لتنتهي المباراة 2-2 وينجح سلتا فيجو في تعطيل المتصدر لصالح وصيفه وغريمه التقليدي برشلونة.

ترتيب الدوري الإسباني

بهذه النتيجة يواصل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 53 نقطة بفارق نقطة واحدة عن برشلونة الثانى، بينما احتل سلتا فيجو المركز السابع عشر برصيد 20 نقطة.